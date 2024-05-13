https://ria.ru/20240513/utyata-1945669942.html
Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве
Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве - РИА Новости, 13.05.2024
Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве
Утят в мае можно встретить на улицах Москвы, они направляются из мест гнездования к водоемам, чтобы научиться плавать, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:30
2024-05-13T17:30
2024-05-13T17:51
общество
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Утят в мае можно встретить на улицах Москвы, они направляются из мест гнездования к водоемам, чтобы научиться плавать, рассказал РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "Во второй декаде мая утиные выводки направляются с мест гнездовья к водоемам, чтобы учиться плавать. В этот период птицы с птенцами нередко появляются в неожиданных для москвичей местах, например, на тротуарах и даже на проезжей части. Это видовая норма, и беспокоиться о птенцах не нужно, однако водителям стоит быть особенно внимательными на дороге", - сообщил Кунафин. Специалист отметил, что одни из самых необычных мест для создания гнезд выбирают огари. Они нередко обустраивают жилища на чердаках многоэтажных зданий. В апреле и начале мая их птенцов можно встретить на крышах домов. По его словам, некоторые виды птиц строят гнезда на воде, а другие - в траве, зарослях кустарника, в дуплах деревьев. Утром в понедельник на Садовом кольце в Москве заметили гуляющее семейство огарей. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть.
https://ria.ru/20240410/utki-1939099049.html
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москва
садовое кольцо (москва)
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Гуляющее семейство огарей на Садовом кольце в Москве
На Садовом кольце в Москве утром было замечено гуляющее семейство огарей. Что их туда занесло - ясности нет. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть.
2024-05-13T17:30
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общество, москва, садовое кольцо (москва)
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве
Эксперт: Утята, которых можно встретить на улицах Москвы, идут учиться плавать