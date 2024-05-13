https://ria.ru/20240513/utyata-1945669942.html

Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве

Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве - РИА Новости, 13.05.2024

Эксперт рассказал, куда идут утята, которых можно встретить в Москве

Утят в мае можно встретить на улицах Москвы, они направляются из мест гнездования к водоемам, чтобы научиться плавать, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:30

2024-05-13T17:30

2024-05-13T17:51

общество

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Утят в мае можно встретить на улицах Москвы, они направляются из мест гнездования к водоемам, чтобы научиться плавать, рассказал РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "Во второй декаде мая утиные выводки направляются с мест гнездовья к водоемам, чтобы учиться плавать. В этот период птицы с птенцами нередко появляются в неожиданных для москвичей местах, например, на тротуарах и даже на проезжей части. Это видовая норма, и беспокоиться о птенцах не нужно, однако водителям стоит быть особенно внимательными на дороге", - сообщил Кунафин. Специалист отметил, что одни из самых необычных мест для создания гнезд выбирают огари. Они нередко обустраивают жилища на чердаках многоэтажных зданий. В апреле и начале мая их птенцов можно встретить на крышах домов. По его словам, некоторые виды птиц строят гнезда на воде, а другие - в траве, зарослях кустарника, в дуплах деревьев. Утром в понедельник на Садовом кольце в Москве заметили гуляющее семейство огарей. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть.

https://ria.ru/20240410/utki-1939099049.html

https://ria.ru/20240513/ogari-1945555521.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Гуляющее семейство огарей на Садовом кольце в Москве На Садовом кольце в Москве утром было замечено гуляющее семейство огарей. Что их туда занесло - ясности нет. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть. 2024-05-13T17:30 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, садовое кольцо (москва)