Успенская посоветовала Киркорову "спуститься к народу"
Успенская, комментируя иск Киркорова, посоветовала ему спуститься к народу
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Певица Любовь Успенская, комментируя иск народного артиста РФ Филиппа Киркорова на 10 миллионов рублей из-за ее высказывания, посоветовала ему "спуститься к народу" и объективно оценить реальность.
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"Была уверена, что после всех этих "голых вечеринок" он как-то должен был если не сам измениться, то изменить свое поведение… В той обстановке, когда наша страна борется в СВО… когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: "Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе?"... Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны", - написала Успенская в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.
В понедельник Замоскворецкий суд Москвы начал по существу рассматривать иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. Поводом стало ее интервью блогеру Алене Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению".
Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. При этом сегодня в суде стало известно, что речь на данный момент идет о 10 миллионах, о "расходной части" в инстанцию пока не заявляли.
В иске также фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.
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