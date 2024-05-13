https://ria.ru/20240513/uspenskaya-1945568352.html

Успенская отказалась признать, что опорочила Киркорова в интервью Жигаловой

Успенская отказалась признать, что опорочила Киркорова в интервью Жигаловой - РИА Новости, 13.05.2024

Успенская отказалась признать, что опорочила Киркорова в интервью Жигаловой

Певица Любовь Успенская не признает, что опорочила Филиппа Киркорова в интервью блогеру Алене Жигаловой, заявила ее адвокат в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:16

2024-05-13T13:16

2024-05-13T13:20

шоубиз

происшествия

филипп киркоров

любовь успенская

александр добровинский

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певица Любовь Успенская не признает, что опорочила Филиппа Киркорова в интервью блогеру Алене Жигаловой, заявила ее адвокат в Замоскворецком суде Москвы. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начал по существу рассматривать иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. Поводом стало ее интервью блогеру Жигаловой, в котором артиста назвали "женоненавистником". Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению". "Моя доверительница утверждает, что никаких порочащих сведений в этом интервью она не сообщила", - сказала адвокат Елена Сенина. Сенина просила суд отложить рассмотрение иска по причине того, что они не знали о судебном заседании и у ответчика нет искового заявления. Тем не менее, судья дала возможность сторонам высказать свою позицию. Представители Киркорова сообщили, что у них имеется экспертиза, которая подтверждает в словах Успенской признаки порочащей информации. Сенина заверила, что к следующему заседанию сторона ответчика предоставит все необходимые доказательства, которые опровергнут доводы представителей Киркорова. Судья просила участников процесса обеспечить техническую составляющую, чтобы прослушать данное интервью. Следующее заседание пройдет 6 июня в 11.00 мск. Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. При этом сегодня в суде стало известно, что речь на данный момент идет о 10 миллионах, о "расходной части" в инстанцию пока не заявляли. В иске также фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.

https://ria.ru/20230406/lorak-1863530396.html

https://ria.ru/20240507/priluchnyy-1944411064.html

https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html

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происшествия, филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский