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Произошла катастрофа. Генерал ВСУ раскрыл, почему уволили командующего ССО
Произошла катастрофа. Генерал ВСУ раскрыл, почему уволили командующего ССО - РИА Новости, 13.05.2024
Произошла катастрофа. Генерал ВСУ раскрыл, почему уволили командующего ССО
Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего сил специальных операций ВСУ из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:35
2024-05-13T20:35
2024-05-13T20:36
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего сил специальных операций ВСУ из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на Тендровской косе в феврале. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".Он напомнил о "серьезном провале", который украинские военные потерпели на южном направлении."Группа 73 центра (специальных операций ВСУ. — Прим. ред.) была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому полковника Лупанчука решили заменить", — рассказал эксперт.По мнению Кривоноса, уволенный военачальник ничего не смог добиться на этой должности, поскольку он не обладал достаточным опытом и был назначен командовать ССО без предварительной подготовки.В феврале российские военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html
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в мире, великобритания, херсонская область , сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В мире, Великобритания, Херсонская область , Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Произошла катастрофа. Генерал ВСУ раскрыл, почему уволили командующего ССО
Кривонос: командира Лупанчука уволили из-за разгрома ССО ВСУ на Тендровской косе