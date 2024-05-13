Рейтинг@Mail.ru
Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 13.05.2024 (обновлено: 00:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945655338.html
Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента
Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента - РИА Новости, 14.05.2024
Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента
Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T17:01
2024-05-14T00:05
специальная военная операция на украине
украина
эстония
россия
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_d04210aa209ba164ccf6eb1e37663185.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл."Обсуждения продолжаются. &lt;...&gt; Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — сказал он.По словам чиновника, эстонские власти хотят "переложить на себя с украинских военных тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их (ВСУ. — Прим. ред.) для сражений на фронте". Ролл отметил, что сейчас Таллин анализирует потенциальную отправку солдат. Он добавил, что, хотя Эстония предпочла бы сделать любой подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО, возможность участия страны в менее масштабной коалиции также не исключается. В странах Североатлантического альянса в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.При этом, как заявил 6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931610.html
https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html
https://ria.ru/20240513/signal-1945494957.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_efc9c88162ca7e94cafb57b21707f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, эстония, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эстония, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента

Советник Ролл: власти Эстонии обсуждают возможность отправки военных на Украину

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Эстонские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
«
"Обсуждения продолжаются. <...> Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
5 мая, 07:30
По словам чиновника, эстонские власти хотят "переложить на себя с украинских военных тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их (ВСУ. — Прим. ред.) для сражений на фронте".
Ролл отметил, что сейчас Таллин анализирует потенциальную отправку солдат. Он добавил, что, хотя Эстония предпочла бы сделать любой подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО, возможность участия страны в менее масштабной коалиции также не исключается.
В странах Североатлантического альянса в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Сотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Гибридное оружие". В Прибалтике готовят новый план против России
4 мая, 08:00
При этом, как заявил 6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО
Вчера, 07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭстонияРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала