Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента
Советник Ролл: власти Эстонии обсуждают возможность отправки военных на Украину
Эстонские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
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"Обсуждения продолжаются. <...> Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — сказал он.
По словам чиновника, эстонские власти хотят "переложить на себя с украинских военных тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их (ВСУ. — Прим. ред.) для сражений на фронте".
Ролл отметил, что сейчас Таллин анализирует потенциальную отправку солдат. Он добавил, что, хотя Эстония предпочла бы сделать любой подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО, возможность участия страны в менее масштабной коалиции также не исключается.
В странах Североатлантического альянса в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
При этом, как заявил 6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
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