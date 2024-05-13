https://ria.ru/20240513/ukraina-1945655338.html

Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента

Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента - РИА Новости, 14.05.2024

Эстония рассматривает отправку войск на Украину, заявил советник президента

Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T17:01

2024-05-13T17:01

2024-05-14T00:05

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины, заявил в интервью изданию Breaking Defense советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл."Обсуждения продолжаются. <...> Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — сказал он.По словам чиновника, эстонские власти хотят "переложить на себя с украинских военных тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их (ВСУ. — Прим. ред.) для сражений на фронте". Ролл отметил, что сейчас Таллин анализирует потенциальную отправку солдат. Он добавил, что, хотя Эстония предпочла бы сделать любой подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО, возможность участия страны в менее масштабной коалиции также не исключается. В странах Североатлантического альянса в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары ВСУ по территории России британскими ракетами.При этом, как заявил 6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

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украина, эстония, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире