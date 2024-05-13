https://ria.ru/20240513/ukraina-1945574367.html

В Раде призвали Зеленского пригласить войска стран-партнеров на Украину

В Раде призвали Зеленского пригласить войска стран-партнеров на Украину - РИА Новости, 13.05.2024

В Раде призвали Зеленского пригласить войска стран-партнеров на Украину

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения РФ в Харьковской области заявил в своем Telegram-канале, что обратился к Владимиру Зеленскому с... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:38

2024-05-13T13:38

2024-05-13T13:38

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения РФ в Харьковской области заявил в своем Telegram-канале, что обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", - написал Гончаренко в понедельник. Он отметил, что просит Зеленского поручить внести это предложение на заседание Совета нацбезопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на Украину с последующим одобрением этого Верховной радой. "Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области, нельзя терять дальше время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера", - добавил Гончаренко. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Как заявил 6 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, нато