https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины
Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:07
2024-05-13T13:07
2024-05-13T13:07
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
александр вершбоу
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891036991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86417aa54861adb9627ed38b0ecfa7a3.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала Foreign Affairs. По их мнению, экс-президент США Дональд Трамп, если снова возглавит страну, выведет ее из НАТО. Впрочем, отмечают бывшие должностные лица, Трамп может ослабить альянс и при сохранении членства в нем путем сокращения финансирования, вывода из Европы американских войск и блокировки важных решений в совете НАТО. "Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", - указано в публикации. Как считают авторы статьи, Киев в случае сокращения помощи Запада может быть вынужден пойти на переговоры с Россией. Они полагают, что без американского руководства и содействия альянс лишится "большей части своего военного преимущества перед Россией", а его членам будет сложно поддерживать единство. Эти проблемы могут усугубить риск возникновения конфликта между НАТО и РФ, считают бывшие должностные лица.
https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970843.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891036991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804194bebf6c757432c30657e78eb463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, александр вершбоу, нато
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Александр Вершбоу, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины
Экс-замгенсека НАТО: ЕС при ослаблении поддержки США будет меньше помогать Киеву
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала Foreign Affairs
.
По их мнению, экс-президент США Дональд Трамп, если снова возглавит страну, выведет ее из НАТО. Впрочем, отмечают бывшие должностные лица, Трамп может ослабить альянс и при сохранении членства в нем путем сокращения финансирования, вывода из Европы американских войск и блокировки важных решений в совете НАТО.
"Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", - указано в публикации.
Как считают авторы статьи, Киев в случае сокращения помощи Запада может быть вынужден пойти на переговоры с Россией.
Они полагают, что без американского руководства и содействия альянс лишится "большей части своего военного преимущества перед Россией", а его членам будет сложно поддерживать единство. Эти проблемы могут усугубить риск возникновения конфликта между НАТО и РФ, считают бывшие должностные лица.