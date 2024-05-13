https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html

Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины

Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины - РИА Новости, 13.05.2024

Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины

Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:07

2024-05-13T13:07

2024-05-13T13:07

в мире

сша

европа

украина

дональд трамп

александр вершбоу

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала Foreign Affairs. По их мнению, экс-президент США Дональд Трамп, если снова возглавит страну, выведет ее из НАТО. Впрочем, отмечают бывшие должностные лица, Трамп может ослабить альянс и при сохранении членства в нем путем сокращения финансирования, вывода из Европы американских войск и блокировки важных решений в совете НАТО. "Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", - указано в публикации. Как считают авторы статьи, Киев в случае сокращения помощи Запада может быть вынужден пойти на переговоры с Россией. Они полагают, что без американского руководства и содействия альянс лишится "большей части своего военного преимущества перед Россией", а его членам будет сложно поддерживать единство. Эти проблемы могут усугубить риск возникновения конфликта между НАТО и РФ, считают бывшие должностные лица.

https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970843.html

сша

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, александр вершбоу, нато