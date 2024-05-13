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Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины
Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:07
2024-05-13T13:07
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
александр вершбоу
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала Foreign Affairs. По их мнению, экс-президент США Дональд Трамп, если снова возглавит страну, выведет ее из НАТО. Впрочем, отмечают бывшие должностные лица, Трамп может ослабить альянс и при сохранении членства в нем путем сокращения финансирования, вывода из Европы американских войск и блокировки важных решений в совете НАТО. "Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", - указано в публикации. Как считают авторы статьи, Киев в случае сокращения помощи Запада может быть вынужден пойти на переговоры с Россией. Они полагают, что без американского руководства и содействия альянс лишится "большей части своего военного преимущества перед Россией", а его членам будет сложно поддерживать единство. Эти проблемы могут усугубить риск возникновения конфликта между НАТО и РФ, считают бывшие должностные лица.
https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, александр вершбоу, нато
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Александр Вершбоу, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Экс-замгенсека НАТО предостерег США от ослабления поддержки Украины

Экс-замгенсека НАТО: ЕС при ослаблении поддержки США будет меньше помогать Киеву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны Европы в случае, если США ослабят их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Украине, заявили бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники из совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала Foreign Affairs.
По их мнению, экс-президент США Дональд Трамп, если снова возглавит страну, выведет ее из НАТО. Впрочем, отмечают бывшие должностные лица, Трамп может ослабить альянс и при сохранении членства в нем путем сокращения финансирования, вывода из Европы американских войск и блокировки важных решений в совете НАТО.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел
11 мая, 22:43
"Если США при Трампе ослабят или прекратят обязательства в области обороны в отношении Европы, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут все менее охотно отправлять Украине свои собственные жизненно важные военные припасы", - указано в публикации.
Как считают авторы статьи, Киев в случае сокращения помощи Запада может быть вынужден пойти на переговоры с Россией.
Они полагают, что без американского руководства и содействия альянс лишится "большей части своего военного преимущества перед Россией", а его членам будет сложно поддерживать единство. Эти проблемы могут усугубить риск возникновения конфликта между НАТО и РФ, считают бывшие должностные лица.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампАлександр ВершбоуНАТО
 
 
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