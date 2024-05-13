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Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте - РИА Новости, 13.05.2024
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11:24 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html
Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте
Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте - РИА Новости, 13.05.2024
Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте
Украина находится в затруднительном положении на фронте и из-за переключения внимания на выборы в Европарламент и президентские выборы в США для неё начинается... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:24
2024-05-13T11:24
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эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Украина находится в затруднительном положении на фронте и из-за переключения внимания на выборы в Европарламент и президентские выборы в США для неё начинается опасный период на фронте, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, признав, что частично Евросоюз уже перешёл к "экономике войны". Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC."Политические и военные эксперты постоянно об этом говорят: это правда, для Украины начинается опасный период, и мы это понимаем. У нас у самих сейчас выборы, в США выборы тоже скоро начнутся. Естественно, для них (России) - это возможность продвинуться. По этой причине мы в Европе приняли решение очень существенно увеличить наши дотации в плане вооружений и снарядов", - заявил он. "Сейчас наша цель - производить 2 миллиона снарядов на территории ЕС, в том числе крупного 155 калибра, чтобы мочь быстрее их поставлять Украине", - отметил он. Он напомнил, что ЕС уже удвоил число производимых снарядов, также "много систем ПВО было перенаправлено в пограничные страны ЕС, чтобы защитить воздушное пространство Украины". Бретон указал, что в плане военной индустрии ЕС "нужно идти ещё дальше и делать ещё быстрее", признав, что частично Евросоюз уже перешёл к "экономике войны". "В том, что касается снарядов, я вам подтверждаю это. Но нужно добиться этого и для остальной военной индустрии", - добавил он. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html
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украина, россия, сша, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато, европарламент, в мире
Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Европарламент, В мире
Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте

Еврокомиссар: ЕС частично перешел к "экономике войны" из-за трудностей у Киева

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Украина находится в затруднительном положении на фронте и из-за переключения внимания на выборы в Европарламент и президентские выборы в США для неё начинается опасный период на фронте, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, признав, что частично Евросоюз уже перешёл к "экономике войны". Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.
"Политические и военные эксперты постоянно об этом говорят: это правда, для Украины начинается опасный период, и мы это понимаем. У нас у самих сейчас выборы, в США выборы тоже скоро начнутся. Естественно, для них (России) - это возможность продвинуться. По этой причине мы в Европе приняли решение очень существенно увеличить наши дотации в плане вооружений и снарядов", - заявил он.
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"Сейчас наша цель - производить 2 миллиона снарядов на территории ЕС, в том числе крупного 155 калибра, чтобы мочь быстрее их поставлять Украине", - отметил он.
Он напомнил, что ЕС уже удвоил число производимых снарядов, также "много систем ПВО было перенаправлено в пограничные страны ЕС, чтобы защитить воздушное пространство Украины". Бретон указал, что в плане военной индустрии ЕС "нужно идти ещё дальше и делать ещё быстрее", признав, что частично Евросоюз уже перешёл к "экономике войны".
"В том, что касается снарядов, я вам подтверждаю это. Но нужно добиться этого и для остальной военной индустрии", - добавил он.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕвропарламентВ мире
 
 
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