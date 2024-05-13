https://ria.ru/20240513/ukraina-1945483017.html

"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России

"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России - РИА Новости, 13.05.2024

"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России

Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T02:44

2024-05-13T02:44

2024-05-13T02:44

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

белгородская область

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — утверждает Шевченко.По его словам, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения"."Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно", — выразил тревогу депутат.В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться "достаточно стратегических" успехов, предупредил он."И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли", — резюмировал Шевченко.Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России накануне сообщило, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945469651.html

россия

днепропетровск

белгородская область

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россия, днепропетровск, белгородская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины