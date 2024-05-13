https://ria.ru/20240513/ukraina-1945483017.html
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России - РИА Новости, 13.05.2024
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:44
2024-05-13T02:44
2024-05-13T02:44
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — утверждает Шевченко.По его словам, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения"."Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно", — выразил тревогу депутат.В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться "достаточно стратегических" успехов, предупредил он."И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли", — резюмировал Шевченко.Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России накануне сообщило, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html
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россия, днепропетровск, белгородская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
Депутат Рады Шевченко: ВС РФ готовят ВСУ одновременно два "котла"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области
и в Харьков
и далее на город Днепр (Днепропетровск
). И со стороны Донецка
: это Часов Яр
, опять же, направление — Днепр", — утверждает Шевченко.
По его словам, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения".
"Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно", — выразил тревогу депутат.
В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться "достаточно стратегических" успехов, предупредил он.
"И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли", — резюмировал Шевченко.
Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны России накануне сообщило, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
. Днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.