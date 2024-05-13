Рейтинг@Mail.ru
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945483017.html
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России - РИА Новости, 13.05.2024
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:44
2024-05-13T02:44
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
белгородская область
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — утверждает Шевченко.По его словам, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения"."Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно", — выразил тревогу депутат.В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться "достаточно стратегических" успехов, предупредил он."И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли", — резюмировал Шевченко.Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России накануне сообщило, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html
https://ria.ru/20240512/vsu-1945469651.html
россия
днепропетровск
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровск, белгородская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Два котла": в Раде забили тревогу после ударов ВС России

Депутат Рады Шевченко: ВС РФ готовят ВСУ одновременно два "котла"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла", такие опасения депутат Верховной рады Евгений Шевченко высказал в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр", — утверждает Шевченко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области
01:37
По его словам, выход к Днепропетровску является "точкой соприкосновения".
"Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно", — выразил тревогу депутат.
В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться "достаточно стратегических" успехов, предупредил он.
"И в этом есть опасность того положения, в которое мы вошли", — резюмировал Шевченко.
Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны России накануне сообщило, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"Стянут войска". Во Франции объяснили, к чему приведет удар под Харьковом
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала