"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
Харьков всегда был проблемой для западных журналистов. И не только из-за сложного для них сочетания звуков. Повелось это еще 105 лет назад, с весны 1919 года, когда британский премьер Дэвид Ллойд-Джордж, выступая в парламенте, призвал оказать всемерную поддержку адмиралу Колчаку, генералу Деникину и… генералу Харькову.
После чего в британской прессе началась неудержимая кампания по восхвалению заслуг этого "генерала". Он был даже награжден почетным орденом от имени британского короля. И когда делегация из Лондона в августе 1919-го прибыла на Юг России, чтобы лично вручить эту награду герою борьбы против большевизма, она вдруг выяснила, что Харьков — это город, в который британцы и приехали. Но публика так до конца и была уверена, что где-то на фронтах Гражданской войны воюет этот бравый офицер. Например, Владимир Набоков, описывая свою студенческую юность в Кембридже, вспоминал некую "ученую дуру, какими Англия богата": "Читала лекции рабочим, культуры чтила идеал и полагала, между прочим, что Харьков — русский генерал".
Читаешь сейчас западную прессу — и складывается впечатление, что "генерал Харьков" вернулся на ее страницы. Правда, уже теперь под украинизированным именем "Kharkiv". Начиная с пятницы, когда наша армия начала операцию на Харьковском направлении, это название оказалось на первых полосах многих изданий и снова, как и век назад, обсуждается множеством экспертов, которые в своих познаниях вряд ли сильно отличаются от упомянутой Набоковым кембриджской "ученой дуры".
Взять хотя бы такой пример. Колумнист The Sunday Times Мэттью Сайд выступает на различных площадках в качестве бизнес-коуча и мотивационного тренера, а в самой газете обычно писал околоспортивные заметки. Но недавно почувствовал в себе заодно и околополитические таланты, внезапно написав колонку о том, что война на Украине идет за ее природные ресурсы для "удовлетворения метаболических потребностей сложного общества".
Теперь же Сайд увязал наступательные действия на Харьковском направлении с согласием британского Олимпийского комитета на участие российских спортсменов в Олимпиаде. Так и написал: "Новое наступление Путина на Харьков является своевременным напоминанием о том, что любой акт умиротворения только воодушевляет его". То есть вот из-за чего началась операция! Если бы НОК Британии гневно отверг идею о допуске наших атлетов в Париж, никакого харьковского наступления и не было бы, судя по этой "логике". Нет, все-таки "ученые дуры" времен Набокова были умнее современных британских экспертов.
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Но основная тема многочисленных публикаций СМИ и различных аналитических центров Запада — попытка угадать, что же задумали эти русские, начав военную операцию в районе Волчанска. Они уже почти было убедили себя в том, что это — операция по отвлечению сил ВСУ с основного участка фронта в Донбассе, поскольку, по их мнению, задействованы не самые большие силы. Хотя даже авторы таких оценок признают, что это — "один из самых тяжелых моментов для Украины в войне". Но тут подоспел комментарий координатора Совета безопасности США Джона Кирби о том, что Россия явно задумала "более масштабное нападение на Харьков". И все западные комментаторы кинулись повторять это утверждение, усиливая панику: все-таки адмирал говорит! Он же должен разбираться в военной стратегии лучше мотивационных тренеров! Или не должен?
Целью этой статьи, конечно, не является обнародование истинных целей нашей операции — это тот случай, когда больше навредишь нашим, если угадаешь. Пусть наши противники дальше теряются в догадках и страшатся неопределенности. А паника нарастает — и это чувствуется.
Так, русофобский пропагандист из германского Bild Юлиан Репке чуть ли не каждый свой пост о ситуации на севере Харьковской области сопровождает паническим кличем о необходимости срочно, немедленно набрать в ВСУ дополнительно 250 тысяч военных. Почему именно 250, а не 500 или 700 тысяч, сказать сложно — это все равно как если бы у поэта Бездомного "из сумасшедшего дома" кто-то стал бы уточнять, почему для поимки Воланда надо прислать именно пять "мотоциклетов с пулеметами", а не десять.
Кстати, очень любопытна еще одна нервная реакция Репке на Харьковскую операцию армии России: "Напомним, Путин не аннексировал Харьков. Левые и правые экстремисты выдают желаемое за действительное, говоря о том, что он будет придерживаться какой-то договорной базы, оставаясь инструментом пропаганды Кремля". Ладно там бизнес-коучи, но это же пишет человек, который все-таки имеет представление о том, что Харьков — это не генерал. И, соответственно, прекрасно знает о том, что у нас нет никакой "договорной базы" о судьбе этого города.
Мало того, это пишет человек, который постоянно радовался обстрелам Белгородской области со стороны Украины. И уж точно в курсе публичного предупреждения из уст Владимира Путина о том, что России в ответ на это придется на территории Украины создавать зону безопасности вдоль наших границ. И чем более дальнобойные средства поражения Запад будет поставлять Украине, тем глубже и больше придется делать эту зону в будущем. Поэтому очень забавно теперь читать заявления западных СМИ вроде этой "новости" от Би-би-си: "О планах российской армии создать буферную зону сообщает и агентство Reuters, ссылаясь на неназванный украинский военный источник". Какой сложный путь к очевидному выводу! О первоисточнике они как будто бы и не догадываются.
В чем едины западные комментаторы при оценке ситуации на Харьковском направлении, так это в общем признании лжи со стороны украинских деятелей. Заявления местных властей о том, что "все атаки отбиты" и "нет территориальных потерь", вызвали раздраженную критику даже из уст тех пропагандистов, которые всегда ретранслировали заявления Киева, не подвергая их критическому анализу.
А американский Институт изучения войны неожиданно для себя открывает еще одну истину: "Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области позволяют предположить, что возобновление помощи США в сфере безопасности не изменило расчеты Путина".
Ну вот, все-таки надо было десять "мотоциклетов с пулеметами" прислать, а не пять? Нет, ничего за минувший век в познаниях Запада о России не изменилось! Разве что "генерал Харьков" у них теперь стал называться "Харкивым"…