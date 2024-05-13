https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника

"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника - РИА Новости, 13.05.2024

"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника

Харьков всегда был проблемой для западных журналистов. И не только из-за сложного для них сочетания звуков. Повелось это еще 105 лет назад, с весны 1919 года,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:03

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Харьков всегда был проблемой для западных журналистов. И не только из-за сложного для них сочетания звуков. Повелось это еще 105 лет назад, с весны 1919 года, когда британский премьер Дэвид Ллойд-Джордж, выступая в парламенте, призвал оказать всемерную поддержку адмиралу Колчаку, генералу Деникину и… генералу Харькову.После чего в британской прессе началась неудержимая кампания по восхвалению заслуг этого "генерала". Он был даже награжден почетным орденом от имени британского короля. И когда делегация из Лондона в августе 1919-го прибыла на Юг России, чтобы лично вручить эту награду герою борьбы против большевизма, она вдруг выяснила, что Харьков — это город, в который британцы и приехали. Но публика так до конца и была уверена, что где-то на фронтах Гражданской войны воюет этот бравый офицер. Например, Владимир Набоков, описывая свою студенческую юность в Кембридже, вспоминал некую "ученую дуру, какими Англия богата": "Читала лекции рабочим, культуры чтила идеал и полагала, между прочим, что Харьков — русский генерал".Читаешь сейчас западную прессу — и складывается впечатление, что "генерал Харьков" вернулся на ее страницы. Правда, уже теперь под украинизированным именем "Kharkiv". Начиная с пятницы, когда наша армия начала операцию на Харьковском направлении, это название оказалось на первых полосах многих изданий и снова, как и век назад, обсуждается множеством экспертов, которые в своих познаниях вряд ли сильно отличаются от упомянутой Набоковым кембриджской "ученой дуры".Взять хотя бы такой пример. Колумнист The Sunday Times Мэттью Сайд выступает на различных площадках в качестве бизнес-коуча и мотивационного тренера, а в самой газете обычно писал околоспортивные заметки. Но недавно почувствовал в себе заодно и околополитические таланты, внезапно написав колонку о том, что война на Украине идет за ее природные ресурсы для "удовлетворения метаболических потребностей сложного общества".Теперь же Сайд увязал наступательные действия на Харьковском направлении с согласием британского Олимпийского комитета на участие российских спортсменов в Олимпиаде. Так и написал: "Новое наступление Путина на Харьков является своевременным напоминанием о том, что любой акт умиротворения только воодушевляет его". То есть вот из-за чего началась операция! Если бы НОК Британии гневно отверг идею о допуске наших атлетов в Париж, никакого харьковского наступления и не было бы, судя по этой "логике". Нет, все-таки "ученые дуры" времен Набокова были умнее современных британских экспертов.Но основная тема многочисленных публикаций СМИ и различных аналитических центров Запада — попытка угадать, что же задумали эти русские, начав военную операцию в районе Волчанска. Они уже почти было убедили себя в том, что это — операция по отвлечению сил ВСУ с основного участка фронта в Донбассе, поскольку, по их мнению, задействованы не самые большие силы. Хотя даже авторы таких оценок признают, что это — "один из самых тяжелых моментов для Украины в войне". Но тут подоспел комментарий координатора Совета безопасности США Джона Кирби о том, что Россия явно задумала "более масштабное нападение на Харьков". И все западные комментаторы кинулись повторять это утверждение, усиливая панику: все-таки адмирал говорит! Он же должен разбираться в военной стратегии лучше мотивационных тренеров! Или не должен?Целью этой статьи, конечно, не является обнародование истинных целей нашей операции — это тот случай, когда больше навредишь нашим, если угадаешь. Пусть наши противники дальше теряются в догадках и страшатся неопределенности. А паника нарастает — и это чувствуется.Так, русофобский пропагандист из германского Bild Юлиан Репке чуть ли не каждый свой пост о ситуации на севере Харьковской области сопровождает паническим кличем о необходимости срочно, немедленно набрать в ВСУ дополнительно 250 тысяч военных. Почему именно 250, а не 500 или 700 тысяч, сказать сложно — это все равно как если бы у поэта Бездомного "из сумасшедшего дома" кто-то стал бы уточнять, почему для поимки Воланда надо прислать именно пять "мотоциклетов с пулеметами", а не десять.Кстати, очень любопытна еще одна нервная реакция Репке на Харьковскую операцию армии России: "Напомним, Путин не аннексировал Харьков. Левые и правые экстремисты выдают желаемое за действительное, говоря о том, что он будет придерживаться какой-то договорной базы, оставаясь инструментом пропаганды Кремля". Ладно там бизнес-коучи, но это же пишет человек, который все-таки имеет представление о том, что Харьков — это не генерал. И, соответственно, прекрасно знает о том, что у нас нет никакой "договорной базы" о судьбе этого города.Мало того, это пишет человек, который постоянно радовался обстрелам Белгородской области со стороны Украины. И уж точно в курсе публичного предупреждения из уст Владимира Путина о том, что России в ответ на это придется на территории Украины создавать зону безопасности вдоль наших границ. И чем более дальнобойные средства поражения Запад будет поставлять Украине, тем глубже и больше придется делать эту зону в будущем. Поэтому очень забавно теперь читать заявления западных СМИ вроде этой "новости" от Би-би-си: "О планах российской армии создать буферную зону сообщает и агентство Reuters, ссылаясь на неназванный украинский военный источник". Какой сложный путь к очевидному выводу! О первоисточнике они как будто бы и не догадываются.В чем едины западные комментаторы при оценке ситуации на Харьковском направлении, так это в общем признании лжи со стороны украинских деятелей. Заявления местных властей о том, что "все атаки отбиты" и "нет территориальных потерь", вызвали раздраженную критику даже из уст тех пропагандистов, которые всегда ретранслировали заявления Киева, не подвергая их критическому анализу.А американский Институт изучения войны неожиданно для себя открывает еще одну истину: "Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области позволяют предположить, что возобновление помощи США в сфере безопасности не изменило расчеты Путина".Ну вот, все-таки надо было десять "мотоциклетов с пулеметами" прислать, а не пять? Нет, ничего за минувший век в познаниях Запада о России не изменилось! Разве что "генерал Харьков" у них теперь стал называться "Харкивым"…

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html

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аналитика, харьков, россия, украина, владимир набоков, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нок