https://ria.ru/20240513/ukraina--1945561541.html

На Украине возбудили дело против депутата Госдумы

На Украине возбудили дело против депутата Госдумы - РИА Новости, 13.05.2024

На Украине возбудили дело против депутата Госдумы

Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:04

2024-05-13T13:04

2024-05-13T13:04

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. "Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ. Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники… формирования "Самооборона Крыма", разогнали патриотически настроенных участников митинга "За Украину" и захватили Верховную раду Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции. Имя депутата Госдумы в ведомстве не называют, но, судя по опубликованным украинской полицией фотографиям, речь идет о Михаиле Шеремете. Ранее украинская сторона неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html

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в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины