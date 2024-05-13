Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ukraina--1945561541.html
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы
Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:04
2024-05-13T13:04
в мире
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. "Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ. Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники… формирования "Самооборона Крыма", разогнали патриотически настроенных участников митинга "За Украину" и захватили Верховную раду Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции. Имя депутата Госдумы в ведомстве не называют, но, судя по опубликованным украинской полицией фотографиям, речь идет о Михаиле Шеремете. Ранее украинская сторона неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8139c58993dba930918b641b7c132dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы

На Украине завела уголовное дело против депутата ГД Шеремета по статье госизмена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене.
«
"Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ. Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники… формирования "Самооборона Крыма", разогнали патриотически настроенных участников митинга "За Украину" и захватили Верховную раду Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции.
Имя депутата Госдумы в ведомстве не называют, но, судя по опубликованным украинской полицией фотографиям, речь идет о Михаиле Шеремете.
Ранее украинская сторона неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Депутату Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене
13 ноября 2023, 14:35
 
В миреУкраинаРоссияМихаил ШереметГосдума РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала