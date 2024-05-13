https://ria.ru/20240513/ukraina--1945561541.html
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы
Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:04
2024-05-13T13:04
2024-05-13T13:04
в мире
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Национальная полиция Украины в Telegram-канале сообщила, что завела уголовное дело против депутата Госдумы, его обвиняют в госизмене. "Следователи Нацполиции предъявили обвинение в государственной измене депутату Госдумы РФ. Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники… формирования "Самооборона Крыма", разогнали патриотически настроенных участников митинга "За Украину" и захватили Верховную раду Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции. Имя депутата Госдумы в ведомстве не называют, но, судя по опубликованным украинской полицией фотографиям, речь идет о Михаиле Шеремете. Ранее украинская сторона неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8139c58993dba930918b641b7c132dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
На Украине возбудили дело против депутата Госдумы
На Украине завела уголовное дело против депутата ГД Шеремета по статье госизмена