https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс

"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс - РИА Новости, 13.05.2024

"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс

После западных санкций в роли ключевого покупателя российской нефти укрепилась Индия. Нынешний объем сделок опять на максимуме. Однако экспортеры сумели занять... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:05

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. После западных санкций в роли ключевого покупателя российской нефти укрепилась Индия. Нынешний объем сделок опять на максимуме. Однако экспортеры сумели занять и другой критически важный сегмент — удобрения. Наращивать закупки у Москвы в Дели начали еще в 2022-м, когда спрос на Западе упал. Впрочем, и CША с Европой вновь в списке крупнейших клиентов, чем там крайне недовольны.Треть всего рынкаВ апреле Индия на 19% увеличила импорт нефти из России — до 1,96 миллиона баррелей в сутки. Это максимум за девять месяцев, подсчитали в аналитическом агентстве Kpler. Однако Москва обеспечила партнера по БРИКС не только черным золотом.Доля экспорта удобрений в Индию за первые два месяца 2024-го достигла 34%, свидетельствует статистика Минпромторга. Год назад было 23%.Это 14% всех отправленных за рубеж химикатов. Больше закупает лишь Бразилия. Также в первой пятерке — Китай, США и Мексика.Как поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, это объясняется общими изменениями в структуре импорта. С одной стороны, он уменьшился в целом, с другой — сократился сбыт удобрений из конкурирующих стран. Тем самым произошло перепозиционирование поставщиков с усилением России.Удержали лидерствоИнтересно, что в физическом и денежном выражении экспорт удобрений в Индию уменьшился — на 15% год к году (до 611,2 тысячи тонн) и до 231 миллиона долларов. Тем не менее Москва сохранила лидерство. На втором и третьем местах — Саудовская Аравия и Оман.Тут аналитики указывают на несколько факторов. Во-первых, Индия сформировала значительные запасы в предыдущий период — когда Россия переориентировалась с европейского направления на азиатское."Во-вторых, Дели проводит курс на перезапуск простаивающих заводов минеральных удобрений и строительство новых. Правда, это касается только азотных. Кроме того, отечественные химические компании, исходя из рыночной конъюнктуры, расширили продажи в другие страны, помимо Индии", — отмечает Хазанов.С лета 2022-го российский экспорт нефти в Индию вырос в 3,2 раза в физическом выражении (до 3,6 миллиона тонн в год) и в 5,6 — в денежном (до 2,7 миллиарда долларов). Поставки карбамида и азота дополнили картину. Так что план Запада лишить Москву доходов провалился.Меньше дисконтаВ 2022 году удобрения, как и нефть, продавали в Азию с большими скидками. Однако уже к осени 2023-го ситуация изменилась. Возобновилась торговля с CША и Европой, и дисконты сильно урезали."Из-за отсутствия спроса в Европе российские цены были ниже, чем у Марокко и Иордании. Теперь подход к Индии другой. Тарифы все ближе к рыночным", — отмечала The New Indian Express.Агентство Reuters уточняло: если раньше скидки на диаммонийфосфат (ДАФ) достигали 80 долларов за тонну, то с прошлого года и пяти долларов не дают. Карбамид подорожал с 300 до 400 долларов за тонну.Эксперты не исключают, что сейчас российские удобрения вообще продаются без скидок. А во время посевного сезона спрос растет. Главный редактор портала Fertilizer Daily Алексей Резванов добавляет: в 2022-м огромные скидки приходилось предлагать из-за спекулятивно завышенных цен и хаоса на рынке, когда санкции ударили по международной логистике. С тех пор торговля стабилизировалась: товар подешевел, соответственно, и скидки более разумные.Нарастили импортПо данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий — калийных и фосфорных. Неудивительно, что на санкции против этой продукции Запад так и не решилcя. США и ЕС продолжают закупки. Американцы вообще в первой тройке клиентов.Экспорт за океан увеличился до 4,3 миллиона тонн (в 2022 году было 2,5, в 2021-м — 3,8). В Европе бывшие крупнейшие покупатели российского газа особенно налегли на азотные удобрения. По результатам исследования Центра ценовых индексов (ЦЦИ), их доля в общем импорте ЕС выросла в прошлом году до 24%. В денежном выражении это 1,38 миллиарда евро.Так, Германия приобрела почти 550 тысяч тонн — вдвое больше, чем в 2022 году, и в семь раз — по сравнению с 2021-м. Франция — 440 тысяч тонн, прибавив 25%.Главная причина — дороговизна газа, из-за чего собственное производство стало нерентабельным."Новый газ"Разумеется, зависимость от российских удобрений Запад не устраивает. Как и то, чем обернулись санкции. Взлет цен на энергоносители в Европе нанес большой ущерб энергоемким отраслям, в том числе химической. На этом фоне особенно злят экономические успехи Москвы."Россия сейчас перерабатывает газ в карбамид, который освобожден от санкций, и экспортирует его", — возмущается глава норвежского химгиганта Yara Свейн Торе Хользетер. По его словам, это "искажает рынок Европейского союза"."Удобрения — это новый газ. Российский импорт карбамида достиг рекордного уровня в прошлом сезоне и в настоящее время составляет почти треть общего для ЕС показателя. В то время как сырьевые санкции и ценовое давление наносят двойной урон европейской промышленности, Москва наращивает влияние на рынке", — негодует он.Ему вторит глава американской CF Industries Тони Уилл. Все усилия Запада направлены на то, чтобы лишить Россию доходов. И тем не менее США закупают у Москвы и мочевину, и карбамидо-аммиачную селитру, которые, по сути, просто природный газ, переработанный в удобрения, сокрушается он. И признается: "Я просто в шоке". Остается только ему посочувствовать.

https://ria.ru/20240507/indiya-1944283093.html

https://ria.ru/20240206/fosagro-1925757812.html

https://ria.ru/20240417/udobreniya-1940489209.html

https://ria.ru/20240430/udobreniya-1943154217.html

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экономика, россия, индия, европа, евросоюз, kpler, брикс, азия, сша, удобрения, минеральные удобрения