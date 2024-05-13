Рейтинг@Mail.ru
Китай объявил о военных учениях в Желтом море - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ucheniya-1945653139.html
Китай объявил о военных учениях в Желтом море
Китай объявил о военных учениях в Желтом море - РИА Новости, 13.05.2024
Китай объявил о военных учениях в Желтом море
Китай с 14 по 16 мая проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:54
2024-05-13T16:54
китай
желтое море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Китай с 14 по 16 мая проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут в северной части Желтого моря в период с 9.00 (4.00 мск) 14 мая по 17.00 (12.00 мск) 16 мая. Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не указано.
https://ria.ru/20240418/kendall-1940692814.html
китай
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, желтое море, в мире
Китай, Желтое море, В мире
Китай объявил о военных учениях в Желтом море

Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Китай с 14 по 16 мая проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Учения пройдут в северной части Желтого моря в период с 9.00 (4.00 мск) 14 мая по 17.00 (12.00 мск) 16 мая.
Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не указано.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Американский министр заподозрил Китай в создании армии для победы над США
18 апреля, 01:48
 
КитайЖелтое мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала