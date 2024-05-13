https://ria.ru/20240513/ucheniya-1945653139.html
Китай объявил о военных учениях в Желтом море
Китай объявил о военных учениях в Желтом море - РИА Новости, 13.05.2024
Китай объявил о военных учениях в Желтом море
Китай с 14 по 16 мая проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:54
2024-05-13T16:54
2024-05-13T16:54
китай
желтое море
в мире
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ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Китай с 14 по 16 мая проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут в северной части Желтого моря в период с 9.00 (4.00 мск) 14 мая по 17.00 (12.00 мск) 16 мая. Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не указано.
https://ria.ru/20240418/kendall-1940692814.html
китай
желтое море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, желтое море, в мире
Китай, Желтое море, В мире
Китай объявил о военных учениях в Желтом море
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря