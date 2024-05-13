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Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки - РИА Новости, 13.05.2024
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12:56 13.05.2024 (обновлено: 13:52 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html
Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки
Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки - РИА Новости, 13.05.2024
Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки
Двое жителей Омской области забили до смерти односельчанина, который недавно отбыл срок за изнасилование и убийство 6-летней девочки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:56
2024-05-13T13:52
происшествия
омская область
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ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Двое жителей Омской области забили до смерти односельчанина, который недавно отбыл срок за изнасилование и убийство 6-летней девочки, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Инцидент произошел вечером 5 мая в селе Сибирское, куда около месяца назад вернулся 25-летний мужчина, отсидев 9,5 лет в колонии за изнасилование и убийство 6-летней девочки. В 2014 году он, будучи 15-летним подростком, заманил ее в лес, надругался, а затем задушил шнурком от нательного крестика. Преступника нашли на следующий день, он полностью признал вину. "42-летний местный житель встретил потерпевшего на улице и начал угрожать ему и выговаривать за то, что по какому праву он решил вернуться в деревню. На тот момент они разошлись, так как парень был с родственниками. Затем он со своим другом пришли в дом, где проживал потерпевший, и кочергой и ломом нанесли ему множество ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте. Отец и брат убитого испугались и убежали", - рассказал собеседник. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Оба мужчины ранее судимы, их арестовали.
https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928265969.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки

В Омской области двое мужчин убили односельчанина, отсидевшего за изнасилование

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Двое жителей Омской области забили до смерти односельчанина, который недавно отбыл срок за изнасилование и убийство 6-летней девочки, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Инцидент произошел вечером 5 мая в селе Сибирское, куда около месяца назад вернулся 25-летний мужчина, отсидев 9,5 лет в колонии за изнасилование и убийство 6-летней девочки. В 2014 году он, будучи 15-летним подростком, заманил ее в лес, надругался, а затем задушил шнурком от нательного крестика. Преступника нашли на следующий день, он полностью признал вину.
"42-летний местный житель встретил потерпевшего на улице и начал угрожать ему и выговаривать за то, что по какому праву он решил вернуться в деревню. На тот момент они разошлись, так как парень был с родственниками. Затем он со своим другом пришли в дом, где проживал потерпевший, и кочергой и ломом нанесли ему множество ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте. Отец и брат убитого испугались и убежали", - рассказал собеседник.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Оба мужчины ранее судимы, их арестовали.
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