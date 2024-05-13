https://ria.ru/20240513/tsrpt-1945494584.html

ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами

ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами - РИА Новости, 13.05.2024

ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами

Маркетплейсы в рамках сотрудничества с оператором системы маркировки провели работу с теми продавцами, на чьи товары были поданы жалобы, повторных нарушений... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:21

2024-05-13T07:21

2024-05-13T07:22

технологии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Маркетплейсы в рамках сотрудничества с оператором системы маркировки провели работу с теми продавцами, на чьи товары были поданы жалобы, повторных нарушений зафиксировано не было, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Он напомнил, что с прошлого года "маркетплейсы стали полноценными участниками оборота" антисептиков, кресел-колясок, БАД, медизделий, безалкогольных напитков и товаров легкой промышленности. У площадок появилась ответственность передавать данные об обороте маркируемых товаров в систему, а также контролировать соблюдение требований маркировки со стороны поставщиков. "Промежуточные результаты такой совместной работы следующие: факты нарушений по данным системы маркировки подтвердились по 92% поступивших жалоб. Из них в 40% случаев маркетплейсы выписали продавцу штраф, заблокировали товар или сделали предупреждение, в 60% - продавца проинформировали о нарушении с требованием его устранить. Повторных нарушений на сегодня зафиксировано не было", - заявил Дубин. При этом с 1 сентября этого года по решению правительства аналогичные правила для онлайн-площадок заработают в отношении 6 новых групп товаров: обуви, фототехники, шин, парфюма, молочной продукции и упакованной воды.

https://ria.ru/20240509/proekt-1945011676.html

https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии