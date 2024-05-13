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ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами - РИА Новости, 13.05.2024
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07:21 13.05.2024 (обновлено: 07:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/tsrpt-1945494584.html
ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами
ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами - РИА Новости, 13.05.2024
ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами
Маркетплейсы в рамках сотрудничества с оператором системы маркировки провели работу с теми продавцами, на чьи товары были поданы жалобы, повторных нарушений... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:21
2024-05-13T07:22
технологии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Маркетплейсы в рамках сотрудничества с оператором системы маркировки провели работу с теми продавцами, на чьи товары были поданы жалобы, повторных нарушений зафиксировано не было, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Он напомнил, что с прошлого года "маркетплейсы стали полноценными участниками оборота" антисептиков, кресел-колясок, БАД, медизделий, безалкогольных напитков и товаров легкой промышленности. У площадок появилась ответственность передавать данные об обороте маркируемых товаров в систему, а также контролировать соблюдение требований маркировки со стороны поставщиков. "Промежуточные результаты такой совместной работы следующие: факты нарушений по данным системы маркировки подтвердились по 92% поступивших жалоб. Из них в 40% случаев маркетплейсы выписали продавцу штраф, заблокировали товар или сделали предупреждение, в 60% - продавца проинформировали о нарушении с требованием его устранить. Повторных нарушений на сегодня зафиксировано не было", - заявил Дубин. При этом с 1 сентября этого года по решению правительства аналогичные правила для онлайн-площадок заработают в отношении 6 новых групп товаров: обуви, фототехники, шин, парфюма, молочной продукции и упакованной воды.
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технологии
Технологии
ЦРПТ не обнаружил новых нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами

ЦРПТ: повторных нарушений на маркетплейсах с продаваемыми товарами не обнаружено

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Маркетплейсы в рамках сотрудничества с оператором системы маркировки провели работу с теми продавцами, на чьи товары были поданы жалобы, повторных нарушений зафиксировано не было, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
Он напомнил, что с прошлого года "маркетплейсы стали полноценными участниками оборота" антисептиков, кресел-колясок, БАД, медизделий, безалкогольных напитков и товаров легкой промышленности. У площадок появилась ответственность передавать данные об обороте маркируемых товаров в систему, а также контролировать соблюдение требований маркировки со стороны поставщиков.
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"Промежуточные результаты такой совместной работы следующие: факты нарушений по данным системы маркировки подтвердились по 92% поступивших жалоб. Из них в 40% случаев маркетплейсы выписали продавцу штраф, заблокировали товар или сделали предупреждение, в 60% - продавца проинформировали о нарушении с требованием его устранить. Повторных нарушений на сегодня зафиксировано не было", - заявил Дубин.
При этом с 1 сентября этого года по решению правительства аналогичные правила для онлайн-площадок заработают в отношении 6 новых групп товаров: обуви, фототехники, шин, парфюма, молочной продукции и упакованной воды.
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