https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом - РИА Новости, 13.05.2024
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом
Губернатор Кемеровской области, кандидат на пост министра энергетики РФ Сергей Цивилев обещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все начатые проекты до... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:28
2024-05-13T20:28
2024-05-13T20:28
политика
россия
кемеровская область
сергей цивилев
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области, кандидат на пост министра энергетики РФ Сергей Цивилев обещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все начатые проекты до конца, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона. В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. "Уважаемые кузбассовцы! Получил от вас много комментариев с вопросами о дальнейшей судьбе всех наших проектов и региона в целом. Многое сделано, создан задел для масштабных проектов, которые сейчас находятся в разной стадии исполнения. И мы обязательно доведем их до конца. Кузбасс должен находиться в постоянном развитии, останавливаться нельзя", – написал в понедельник Сергей Цивилев. Он отметил, что самое главное достижение этих шести лет - сильная команда единомышленников, которой по плечу любая задача. "А я всегда буду с КуZбассом, поддержу все идеи и начинания. Спасибо, что поверили в меня шесть лет назад и верите сегодня. Спасибо, что мы вместе, я всегда чувствую вашу поддержку. Всё, что начато в КуZбассе, доделаем обязательно!", – подытожил Цивилев.
https://ria.ru/20240512/tsivilev-1945368952.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом
Цивилев пообещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все проекты до конца
КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области, кандидат на пост министра энергетики РФ Сергей Цивилев обещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все начатые проекты до конца, говорится в сообщении в Telegram-канале
главы региона.
В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ.
"Уважаемые кузбассовцы! Получил от вас много комментариев с вопросами о дальнейшей судьбе всех наших проектов и региона в целом. Многое сделано, создан задел для масштабных проектов, которые сейчас находятся в разной стадии исполнения. И мы обязательно доведем их до конца. Кузбасс должен находиться в постоянном развитии, останавливаться нельзя", – написал в понедельник Сергей Цивилев.
Он отметил, что самое главное достижение этих шести лет - сильная команда единомышленников, которой по плечу любая задача.
"А я всегда буду с КуZбассом, поддержу все идеи и начинания. Спасибо, что поверили в меня шесть лет назад и верите сегодня. Спасибо, что мы вместе, я всегда чувствую вашу поддержку. Всё, что начато в КуZбассе, доделаем обязательно!", – подытожил Цивилев.