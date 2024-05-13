https://ria.ru/20240513/tsivilev-1945726912.html

Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом

Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом - РИА Новости, 13.05.2024

Цивилев пообещал всегда быть с Кузбассом

Губернатор Кемеровской области, кандидат на пост министра энергетики РФ Сергей Цивилев обещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все начатые проекты до... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:28

2024-05-13T20:28

2024-05-13T20:28

политика

россия

кемеровская область

сергей цивилев

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936142186_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_73b24afa5b02adcaeb561aface61025a.jpg

КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области, кандидат на пост министра энергетики РФ Сергей Цивилев обещал всегда быть вместе с Кузбассом и довести все начатые проекты до конца, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона. В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. "Уважаемые кузбассовцы! Получил от вас много комментариев с вопросами о дальнейшей судьбе всех наших проектов и региона в целом. Многое сделано, создан задел для масштабных проектов, которые сейчас находятся в разной стадии исполнения. И мы обязательно доведем их до конца. Кузбасс должен находиться в постоянном развитии, останавливаться нельзя", – написал в понедельник Сергей Цивилев. Он отметил, что самое главное достижение этих шести лет - сильная команда единомышленников, которой по плечу любая задача. "А я всегда буду с КуZбассом, поддержу все идеи и начинания. Спасибо, что поверили в меня шесть лет назад и верите сегодня. Спасибо, что мы вместе, я всегда чувствую вашу поддержку. Всё, что начато в КуZбассе, доделаем обязательно!", – подытожил Цивилев.

https://ria.ru/20240512/tsivilev-1945368952.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии