https://ria.ru/20240513/tseny-1945740975.html

"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada - РИА Новости, 13.05.2024

"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:21

2024-05-13T22:21

2024-05-13T22:21

экономика

авто

тольятти

ижевск

россия

максим соколов

автоваз

renault s.a

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя. Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta. При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей. В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html

https://ria.ru/20240513/avtovaz-1945583378.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio