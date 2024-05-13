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"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada - РИА Новости, 13.05.2024
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22:21 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/tseny-1945740975.html
"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada - РИА Новости, 13.05.2024
"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:21
2024-05-13T22:21
экономика
авто
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя. Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta. При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей. В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html
https://ria.ru/20240513/avtovaz-1945583378.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" повысил цены на некоторые модели Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на модели Granta Cross — на 7% и Niva Travel — на 4,3%

© Фото : АО ''АВТОВАЗ'' Автомобиль универсал Lada Granta Cross под названием Quest
 Автомобиль универсал Lada Granta Cross под названием Quest - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : АО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль универсал Lada Granta Cross под названием Quest. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя.
Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta.
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При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей.
В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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Вчера, 14:15
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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