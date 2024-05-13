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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 13.05.2024 (обновлено: 11:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/trevoga-1945531138.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:39
2024-05-13T11:40
в мире
россия
украина
черниговская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги на данный момент звучит в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html
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в мире, россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, сигнал тревоги на данный момент звучит в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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