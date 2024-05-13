https://ria.ru/20240513/trevoga-1945498410.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:32

2024-05-13T08:32

2024-05-13T08:32

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харьковская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 8.18 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Следом сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины