https://ria.ru/20240513/tiktok--1945634594.html

Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении законов

Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении законов - РИА Новости, 13.05.2024

Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении законов

Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов, которые касаются сбора персональных данных и распространения информации, после... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:05

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

tiktok

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов, которые касаются сбора персональных данных и распространения информации, после обращения от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке сервиса на территории страны, говорится в ответе регулятора на обращение ассоциации, который есть в распоряжении РИА Новости. "В рамках рассмотрения указанного обращения проведен анализ сервиса TikTok, по результатам которого в адрес компании TikTok Pte. Limited направлены запросы о предоставлении информации, касающейся соблюдения требований ч.5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ, ч.1 ст. 10 Федерального закона №149-ФЗ", - говорится в письме. Указанные законы связаны с обязательствами оператора при сборе персональных данных, а также с распространением информации в Российской Федерации. Если РКН выявит нарушения требований законодательства РФ со стороны TikTok Pte. Limited, регулятор примет меры реагирования в пределах своих полномочий - согласно статье 23 Федерального закона № 152-ФЗ, он может ограничить доступ к информации, которая обрабатывается с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В апреле Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что рассматривает обращение АППСИМ о блокировке TikTok в России. АППСИМ обратилась в ведомство с просьбой обратить внимание на ситуацию, связанную с деятельностью социальной сети TikTok на территории России, и "рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ, так как компания ByteDance официально заявила, что больше не хочет работать в нашей стране". Согласно обращению ассоциации, блокировка TikTok позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "ВКонтакте Видео", Yappi, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 миллионов человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит больше возможностей для заработка.

https://ria.ru/20240428/tiktok-1942931977.html

https://ria.ru/20240430/youtube-1943172007.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok