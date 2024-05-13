Рейтинг@Mail.ru
Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/terrorizm-1945497636.html
Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом
Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.05.2024
Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом
Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что на встрече парламентариев по контртерроризму в Стамбуле... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:16
2024-05-13T08:16
в мире
стамбул
россия
израиль
владимир чижов
оон
обсе
парламентская ассамблея совета европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:83:3098:1826_1920x0_80_0_0_354aa47cb7b64c61953f66330b1a5359.jpg
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что на встрече парламентариев по контртерроризму в Стамбуле призвал активно обмениваться оперативной информацией о террористах, на данный момент не хватает доверия между участниками обмена. Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы". "Мы исходим из того, что участвовать в этом нужно, не боимся дискуссий, нам есть что ответить и есть что защитить. В своем выступлении я сказал, что цель устранения террористической угрозы в отношении религиозных мест, прихожан, текстов – многие упоминали сожжение Корана – амбициозная, поэтому, чтобы ее достичь, нужно обмениваться опытом, нужно взаимодействовать, в том числе необходимо доверие между участниками. То, что его не хватает, очевидно", - сообщил сенатор. Он напомнил о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. "У нас были данные, и мы были готовы помочь американцам, но они отмахнулись и сказали, что сами разберутся. Вот и разобрались", - отметил Чижов. "Речь пока не о сближении позиций, а о лучшем понимании того, что происходит. Терроризм такая тема – мы всегда были готовы взаимодействовать с американцами, с ЕС последний принятый документ на саммите в январе 2014 года – совместное заявление о борьбе с терроризмом", - сообщил сенатор. По словам Чижова, религиозные объекты более уязвимы, чем военные или административные, они менее эффективно защищены, в то же время нападение на них способны обеспечить террористам максимальный результат с точки зрения пропаганды их взглядов и достижения их цели - запугать общество. "Такие теракты менее затратны, нужно меньше людей, появились уже и террористы-одиночки, действующие без подготовки и высокотехнологичного оборудования. В этих условиях возрастает значение международного взаимодействия, надо делиться не только аналитическими оценками – что из себя представляют ИГ*, "Аль-Каида"*, но и оперативной информацией, здесь важен вопрос доверия", - подчеркнул сенатор. "В конце концов та русофобия, которую мы на различных площадках видим, - это классический пример "языка ненависти", с которым все декларируют намерение бороться", - отметил Чижов. По его словам, острые моменты в дискуссии возникали вокруг ситуации в секторе Газа. "Западные делегации говорили о том, что важно не допускать проявлений антисемитизма, а восточные – в первую очередь арабы – их ставили на место, говоря, что принципиальная оценка геноцида палестинцев армией обороны Израиля - это не есть проявление антисемитизма, а реализация основных принципов ООН", - отметил сенатор.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231011/spetssluzhby-1901971391.html
https://ria.ru/20231025/putin-1905252847.html
https://ria.ru/20240326/ssha-1935800116.html
стамбул
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_0cea3f44018de7e14c52e906b4bf0263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, израиль, владимир чижов, оон, обсе, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Стамбул, Россия, Израиль, Владимир Чижов, ООН, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы
Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом

Чижов призвал на встрече в Стамбуле к обмену информацией о террористах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что на встрече парламентариев по контртерроризму в Стамбуле призвал активно обмениваться оперативной информацией о террористах, на данный момент не хватает доверия между участниками обмена.
Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы".
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Нарышкин рассказал о контактах российских и западных спецслужб
11 октября 2023, 12:08
"Мы исходим из того, что участвовать в этом нужно, не боимся дискуссий, нам есть что ответить и есть что защитить. В своем выступлении я сказал, что цель устранения террористической угрозы в отношении религиозных мест, прихожан, текстов – многие упоминали сожжение Корана – амбициозная, поэтому, чтобы ее достичь, нужно обмениваться опытом, нужно взаимодействовать, в том числе необходимо доверие между участниками. То, что его не хватает, очевидно", - сообщил сенатор.
Он напомнил о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. "У нас были данные, и мы были готовы помочь американцам, но они отмахнулись и сказали, что сами разберутся. Вот и разобрались", - отметил Чижов.
"Речь пока не о сближении позиций, а о лучшем понимании того, что происходит. Терроризм такая тема – мы всегда были готовы взаимодействовать с американцами, с ЕС последний принятый документ на саммите в январе 2014 года – совместное заявление о борьбе с терроризмом", - сообщил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин
25 октября 2023, 20:34
По словам Чижова, религиозные объекты более уязвимы, чем военные или административные, они менее эффективно защищены, в то же время нападение на них способны обеспечить террористам максимальный результат с точки зрения пропаганды их взглядов и достижения их цели - запугать общество. "Такие теракты менее затратны, нужно меньше людей, появились уже и террористы-одиночки, действующие без подготовки и высокотехнологичного оборудования. В этих условиях возрастает значение международного взаимодействия, надо делиться не только аналитическими оценками – что из себя представляют ИГ*, "Аль-Каида"*, но и оперативной информацией, здесь важен вопрос доверия", - подчеркнул сенатор.
"В конце концов та русофобия, которую мы на различных площадках видим, - это классический пример "языка ненависти", с которым все декларируют намерение бороться", - отметил Чижов.
По его словам, острые моменты в дискуссии возникали вокруг ситуации в секторе Газа. "Западные делегации говорили о том, что важно не допускать проявлений антисемитизма, а восточные – в первую очередь арабы – их ставили на место, говоря, что принципиальная оценка геноцида палестинцев армией обороны Израиля - это не есть проявление антисемитизма, а реализация основных принципов ООН", - отметил сенатор.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
США не смогут победить терроризм в одиночку, заявил посол Антонов
26 марта, 06:40
 
В миреСтамбулРоссияИзраильВладимир ЧижовООНОБСЕПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала