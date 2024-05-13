https://ria.ru/20240513/terrorizm-1945497636.html

Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом

Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.05.2024

Чижов призвал на встрече в Стамбуле к содействию в борьбе с терроризмом

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что на встрече парламентариев по контртерроризму в Стамбуле... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:16

2024-05-13T08:16

2024-05-13T08:16

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что на встрече парламентариев по контртерроризму в Стамбуле призвал активно обмениваться оперативной информацией о террористах, на данный момент не хватает доверия между участниками обмена. Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы". "Мы исходим из того, что участвовать в этом нужно, не боимся дискуссий, нам есть что ответить и есть что защитить. В своем выступлении я сказал, что цель устранения террористической угрозы в отношении религиозных мест, прихожан, текстов – многие упоминали сожжение Корана – амбициозная, поэтому, чтобы ее достичь, нужно обмениваться опытом, нужно взаимодействовать, в том числе необходимо доверие между участниками. То, что его не хватает, очевидно", - сообщил сенатор. Он напомнил о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. "У нас были данные, и мы были готовы помочь американцам, но они отмахнулись и сказали, что сами разберутся. Вот и разобрались", - отметил Чижов. "Речь пока не о сближении позиций, а о лучшем понимании того, что происходит. Терроризм такая тема – мы всегда были готовы взаимодействовать с американцами, с ЕС последний принятый документ на саммите в январе 2014 года – совместное заявление о борьбе с терроризмом", - сообщил сенатор. По словам Чижова, религиозные объекты более уязвимы, чем военные или административные, они менее эффективно защищены, в то же время нападение на них способны обеспечить террористам максимальный результат с точки зрения пропаганды их взглядов и достижения их цели - запугать общество. "Такие теракты менее затратны, нужно меньше людей, появились уже и террористы-одиночки, действующие без подготовки и высокотехнологичного оборудования. В этих условиях возрастает значение международного взаимодействия, надо делиться не только аналитическими оценками – что из себя представляют ИГ*, "Аль-Каида"*, но и оперативной информацией, здесь важен вопрос доверия", - подчеркнул сенатор. "В конце концов та русофобия, которую мы на различных площадках видим, - это классический пример "языка ненависти", с которым все декларируют намерение бороться", - отметил Чижов. По его словам, острые моменты в дискуссии возникали вокруг ситуации в секторе Газа. "Западные делегации говорили о том, что важно не допускать проявлений антисемитизма, а восточные – в первую очередь арабы – их ставили на место, говоря, что принципиальная оценка геноцида палестинцев армией обороны Израиля - это не есть проявление антисемитизма, а реализация основных принципов ООН", - отметил сенатор.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231011/spetssluzhby-1901971391.html

https://ria.ru/20231025/putin-1905252847.html

https://ria.ru/20240326/ssha-1935800116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, израиль, владимир чижов, оон, обсе, парламентская ассамблея совета европы