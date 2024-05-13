https://ria.ru/20240513/teplokhod-1945747227.html

В Архангельске остановили угрозу распространения огня с горящего теплохода

В Архангельске остановили угрозу распространения огня с горящего теплохода - РИА Новости, 13.05.2024

В Архангельске остановили угрозу распространения огня с горящего теплохода

Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске на площади 936 квадратных метров угрожал соседним судам, однако пожарным удалось... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:14

2024-05-13T23:14

2024-05-13T23:18

происшествия

архангельск

архангельская область

будапешт

михаил ломоносов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Крупный пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов" в сухом доке в Архангельске на площади 936 квадратных метров угрожал соседним судам, однако пожарным удалось остановить распространение огня в их сторону, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области. "Угроза соседним судам снята", - сообщила собеседница агентства, подтвердив, что ранее такая угроза существовала. При этом, по ее словам, горение на судне продолжается. Ранее стало известно, что в сухом доке в Архангельске загорелся теплоход "М. В. Ломоносов", был объявлен ранг №2. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. По данным из открытых источников, "Михаил Ломоносов" — двухпалубный пассажирский речной теплоход, построенный в 1962 году на судоверфи в Будапеште (Венгрия) по заказу министерства речного флота РСФСР для эксплуатации на внутренних водных путях СССР. До 1991 года теплоход работал на транспортной пассажирской линии, совершая рейсы по Северной Двине. Сейчас находится в Архангельске на судоремонтном заводе.

https://ria.ru/20240408/pozhar-1938516076.html

архангельск

архангельская область

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, архангельск, архангельская область, будапешт, михаил ломоносов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)