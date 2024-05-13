https://ria.ru/20240513/telegram-1945652893.html

В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram

В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.05.2024

В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram

Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:53

2024-05-13T16:53

2024-05-13T16:53

общество

технологии

россия

telegram

госдума рф

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/21/1497142150_0:70:2501:1476_1920x0_80_0_0_7e314c600f523f6e9ae8efbec5964b58.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в своем Telegram-канале."Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он.Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы. "Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он. По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок. "На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин. -0-

https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html

https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, telegram, госдума рф, роскачество