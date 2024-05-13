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В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.05.2024
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16:53 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/telegram-1945652893.html
В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram
В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.05.2024
В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram
Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:53
2024-05-13T16:53
общество
технологии
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telegram
госдума рф
роскачество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в своем Telegram-канале."Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он.Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы. "Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он. По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок. "На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин. -0-
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html
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общество, технологии, россия, telegram, госдума рф, роскачество
Общество, Технологии, Россия, Telegram, Госдума РФ, Роскачество
В ГД рассказали, как защититься от нового способа мошенничества в Telegram

Депутат Немкин призвал подключать двухфакторную аутентификацию в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Чтобы не попасться мошенникам в Telegram, которые пишут своим жертвам под видом сотрудников техподдержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта", необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, считает член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в своем Telegram-канале.
"Теперь мошенники пишут своим жертвам под видом сотрудников технической поддержки мессенджера и сообщают о якобы полученной от них "заявке на удаление аккаунта". Далее предлагается перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где нужно ввести номер телефона и код безопасности, который позволяет войти в аккаунт", - написал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Как отмечает Немкин, по данным Роскачества, с таким видом мошенничества уже столкнулись около 5% пользователей мессенджера. Депутат считает, что это довольно много, учитывая новизну схемы.
"Напомню, что дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации. Кроме того, всегда важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также с осторожностью относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс", - добавил он.
По мнению Немкина, Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок.
"На это есть вполне объективные причины – общее количество пользователей Telegram в России уже достигло 85 миллионов… Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров. Радует, что руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества. Например, мошеннические группы оперативно блокируются в случае, если пользователи оставляют жалобы", - заключил Немкин. -0-
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