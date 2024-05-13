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В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024
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17:47 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945679040.html
В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах
В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024
В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах
Проспект Руставели перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером в понедельник все еще перекрыт для автомобильного движения, участники акции подтягиваются... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:47
2024-05-13T17:47
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Проспект Руставели перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером в понедельник все еще перекрыт для автомобильного движения, участники акции подтягиваются туда на очередную акцию против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник парламент Грузии планирует принять законопроект в третьем окончательном чтении. Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста в ночь на понедельник были задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и два американца. Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html
https://ria.ru/20240513/gruziya-1945510073.html
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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, тбилиси
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Тбилиси
В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах

Митингующие подтягиваются к зданию парламента Грузии на очередную акцию протеста

© Sputnik | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Проспект Руставели перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером в понедельник все еще перекрыт для автомобильного движения, участники акции подтягиваются туда на очередную акцию против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник парламент Грузии планирует принять законопроект в третьем окончательном чтении.
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10 мая, 23:13
Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста в ночь на понедельник были задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и два американца.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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