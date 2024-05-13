https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945679040.html

В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах

В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024

В Тбилиси начинается очередная акция протеста против закона об иноагентах

Проспект Руставели перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером в понедельник все еще перекрыт для автомобильного движения, участники акции подтягиваются... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:47

2024-05-13T17:47

2024-05-13T17:47

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протесты в грузии против закона об иноагентах

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Проспект Руставели перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером в понедельник все еще перекрыт для автомобильного движения, участники акции подтягиваются туда на очередную акцию против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник парламент Грузии планирует принять законопроект в третьем окончательном чтении. Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста в ночь на понедельник были задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и два американца. Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, тбилиси