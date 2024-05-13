В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина
В Тбилиси задержали 20 участников акции протеста, среди них оказался россиянин
© РИА НовостиМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
© РИА Новости
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца.
"Несмотря на неоднократные призывы полицейских в адрес участников и организаторов акции, а также заявления МВД о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции не учла законные требования полиции, нарушила порядок, противостояла сотрудникам правоохранительных органов и оскорбила их... По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, , а также гражданин США 1995 года рождения... и еще один гражданин этой же страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны. "Информация о задержании данных лиц предоставлена посольству США и Швейцарии (при котором работает секция интересов России - ред.)",- отмечено в заявлении.