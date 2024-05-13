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В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина - РИА Новости, 13.05.2024
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08:42 13.05.2024 (обновлено: 08:56 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945499291.html
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина - РИА Новости, 13.05.2024
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина
МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:42
2024-05-13T08:56
в мире
тбилиси
грузия
россия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца."Несмотря на неоднократные призывы полицейских в адрес участников и организаторов акции, а также заявления МВД о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции не учла законные требования полиции, нарушила порядок, противостояла сотрудникам правоохранительных органов и оскорбила их... По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, , а также гражданин США 1995 года рождения... и еще один гражданин этой же страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны. "Информация о задержании данных лиц предоставлена посольству США и Швейцарии (при котором работает секция интересов России - ред.)",- отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20240513/spetsnaz-1945490376.html
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в мире, тбилиси, грузия, россия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Грузия, Россия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина

В Тбилиси задержали 20 участников акции протеста, среди них оказался россиянин

© РИА НовостиМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
© РИА Новости
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца.
"Несмотря на неоднократные призывы полицейских в адрес участников и организаторов акции, а также заявления МВД о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции не учла законные требования полиции, нарушила порядок, противостояла сотрудникам правоохранительных органов и оскорбила их... По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, , а также гражданин США 1995 года рождения... и еще один гражданин этой же страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны. "Информация о задержании данных лиц предоставлена посольству США и Швейцарии (при котором работает секция интересов России - ред.)",- отмечено в заявлении.
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ
05:36
 
В миреТбилисиГрузияРоссияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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