https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945499291.html

В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина

В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина - РИА Новости, 13.05.2024

В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина

МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:42

2024-05-13T08:42

2024-05-13T08:56

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грузия

россия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин России и два американца."Несмотря на неоднократные призывы полицейских в адрес участников и организаторов акции, а также заявления МВД о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции не учла законные требования полиции, нарушила порядок, противостояла сотрудникам правоохранительных органов и оскорбила их... По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения, , а также гражданин США 1995 года рождения... и еще один гражданин этой же страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны. "Информация о задержании данных лиц предоставлена посольству США и Швейцарии (при котором работает секция интересов России - ред.)",- отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20240513/spetsnaz-1945490376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, грузия, россия, протесты в грузии против закона об иноагентах