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В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024
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08:06 13.05.2024 (обновлено: 09:45 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945497206.html
В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах
В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024
В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах
Полиция в Тбилиси задержала на митинге против закона об иноагентах одного из организаторов, гражданина Молдавии, сообщила телекомпания "Имеди". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:06
2024-05-13T09:45
в мире
тбилиси
молдавия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала на митинге против закона об иноагентах одного из организаторов, гражданина Молдавии, сообщила телекомпания "Имеди"."В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга. Данный гражданин с целью провокации оскорбил полицейских, после чего перешел к физическому противостоянию и применил против сотрудников правоохранительных органов газ", — уточнили в материале. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240501/miting-1943365674.html
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945499291.html
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в мире, тбилиси, молдавия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Молдавия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах

Полиция в Тбилиси задержала одного из организаторов митинга, гражданина Молдавии

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала на митинге против закона об иноагентах одного из организаторов, гражданина Молдавии, сообщила телекомпания "Имеди".
«
"В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга. Данный гражданин с целью провокации оскорбил полицейских, после чего перешел к физическому противостоянию и применил против сотрудников правоохранительных органов газ", — уточнили в материале.
Площадь перед парламентом Грузии - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина
08:42
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.
В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Тбилиси на акции протеста задержали россиянина
08:42
 
В миреТбилисиМолдавияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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