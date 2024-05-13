https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945497206.html

В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах

В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024

В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах

Полиция в Тбилиси задержала на митинге против закона об иноагентах одного из организаторов, гражданина Молдавии, сообщила телекомпания "Имеди". РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:06

2024-05-13T08:06

2024-05-13T09:45

в мире

тбилиси

молдавия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала на митинге против закона об иноагентах одного из организаторов, гражданина Молдавии, сообщила телекомпания "Имеди"."В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга. Данный гражданин с целью провокации оскорбил полицейских, после чего перешел к физическому противостоянию и применил против сотрудников правоохранительных органов газ", — уточнили в материале. В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240501/miting-1943365674.html

https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945499291.html

https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945499291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, молдавия, протесты в грузии против закона об иноагентах