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Дети участников СВО получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь
Дети участников СВО получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь - РИА Новости, 13.05.2024
Дети участников СВО получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь
Дети участников СВО в возрасте от 7 до 15 лет получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь "" в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:06
2024-05-13T14:06
2024-05-13T14:13
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дети участников СВО в возрасте от 7 до 15 лет получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь "" в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Дети участников СВО (от 7 до 15 лет), как и в прошлом году, получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе. Там есть большой актовый зал, детская и открытая спортивная площадки, бассейн, тренажерный и спортивный залы, боулинг, настольный теннис, а также аэрохоккей. Ребят ждет насыщенная программа, сейчас формируются списки желающих", - отметили в пресс-службе. Также первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева добавила, что в августе в двух лагерях Краснодарского края смогут отдохнуть 400 ребят из новых регионов. "Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тысяч ребятишек. На выбор родителей – 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей – они тоже востребованы", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), наро-фоминск, краснодарский край, людмила болатаева, андрей воробьев, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Краснодарский край, Людмила Болатаева, Андрей Воробьев, Россия, Новости Подмосковья
Дети участников СВО получат три тысячи бесплатных путевок в лагерь
Дети участников СВО получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь в Наро-Фоминске