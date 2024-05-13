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На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония - РИА Новости, 13.05.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:50 13.05.2024
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На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония
На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония - РИА Новости, 13.05.2024
На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония
Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:50
2024-05-13T14:50
выставка-форум "россия"
общество
россия
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар, сообщается в Telegram-канале московского управления ЗАГС. "12 мая, на Красную горку, на международной выставке-форуме "Россия" московские ЗАГСы впервые в истории страны зарегистрировали брак одновременно 151 пары", - говорится в сообщении. Уточняется, что в массовой свадебной церемонии приняли участие пары из 79 субъектов России.
https://ria.ru/20240413/svadba-1939820707.html
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общество, россия, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония

На выставке-форуме "Россия" на Красную горку зарегистрировали брак более 150 пар

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме "Россия"
Открытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Открытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар, сообщается в Telegram-канале московского управления ЗАГС.
«
"12 мая, на Красную горку, на международной выставке-форуме "Россия" московские ЗАГСы впервые в истории страны зарегистрировали брак одновременно 151 пары", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в массовой свадебной церемонии приняли участие пары из 79 субъектов России.
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