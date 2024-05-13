На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония
На выставке-форуме "Россия" на Красную горку зарегистрировали брак более 150 пар
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Открытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар, сообщается в Telegram-канале московского управления ЗАГС.
«
"12 мая, на Красную горку, на международной выставке-форуме "Россия" московские ЗАГСы впервые в истории страны зарегистрировали брак одновременно 151 пары", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в массовой свадебной церемонии приняли участие пары из 79 субъектов России.
На выставке "Россия" в День космонавтики создали четыре семьи
13 апреля, 17:10