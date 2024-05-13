https://ria.ru/20240513/svadby-1945599526.html

На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония

На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония - РИА Новости, 13.05.2024

На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония

Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:50

2024-05-13T14:50

2024-05-13T14:50

выставка-форум "россия"

общество

россия

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Массовая церемония бракосочетания прошла на международной выставке-форуме "Россия" на Красную горку, брак одновременно зарегистрировали более 150 пар, сообщается в Telegram-канале московского управления ЗАГС. "12 мая, на Красную горку, на международной выставке-форуме "Россия" московские ЗАГСы впервые в истории страны зарегистрировали брак одновременно 151 пары", - говорится в сообщении. Уточняется, что в массовой свадебной церемонии приняли участие пары из 79 субъектов России.

https://ria.ru/20240413/svadba-1939820707.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, выставка-форум "россия"