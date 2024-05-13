https://ria.ru/20240513/sunak-1945732591.html

Сунак уверен, что мир подошел близко к ядерной эскалации

Сунак уверен, что мир подошел близко к ядерной эскалации - РИА Новости, 13.05.2024

Сунак уверен, что мир подошел близко к ядерной эскалации

Мир подошёл к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо после Карибского кризиса более 60 лет назад, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Риши... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T21:07

2024-05-13T21:07

2024-05-13T21:08

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Мир подошёл к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо после Карибского кризиса более 60 лет назад, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По мнению Сунака, выступавшего в аналитическом центре Policy Exchange, "безрассудное поведение" президента РФ Владимира Путина якобы подвело всех к "опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с Карибского кризиса". Трансляцию его выступления вела газета Telegraph на своём YouTube-канале. Он заявил о росте числа угроз, с которыми сталкивается непосредственно Британия, указав на деятельность "оси авторитарных государств, таких как Россия, Иран, Северная Корея и Китай", которая якобы стремится подорвать британские ценности. Премьер-министр также напомнил о конфликте на Ближнем Востоке, в ходе которого обстрелу подвергаются британские суда в Красном море, и вновь обвинил Китай в кибератаках на депутатов парламента Великобритании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта. Москва также неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240510/medvedev-1945150452.html

https://ria.ru/20240511/t24-1945222730.html

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в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, риши сунак, сергей лавров, нато