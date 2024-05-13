В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину
Минобороны Польши: судья Шмидт несколько десятков раз посещал Украину
© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт ранее несколько десятков раз посещал Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире на портале "Рortal obronny".
"Помимо визита в Белоруссию в 2023 году, заставляет задуматься целый ряд его визитов на Украину. Судья был на Украине несколько десятков раз в период с 2019 по 2023 год", - сказал Томчик.
По его словам, польские спецслужбы выезды судьи Шмидта за границу "никак не проверяли, и в этом проблема".
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Перед этим польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".