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В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину - РИА Новости, 13.05.2024
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01:16 13.05.2024 (обновлено: 01:26 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/sudya-1945479159.html
В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину
В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину - РИА Новости, 13.05.2024
В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину
Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт ранее несколько десятков раз посещал Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:16
2024-05-13T01:26
в мире
белоруссия
польша
украина
томаш шмидт (судья)
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт ранее несколько десятков раз посещал Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире на портале "Рortal obronny". Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. "Помимо визита в Белоруссию в 2023 году, заставляет задуматься целый ряд его визитов на Украину. Судья был на Украине несколько десятков раз в период с 2019 по 2023 год", - сказал Томчик. По его словам, польские спецслужбы выезды судьи Шмидта за границу "никак не проверяли, и в этом проблема". Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Перед этим польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945019012.html
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html
https://ria.ru/20240509/shmidt-1944994373.html
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в мире, белоруссия, польша, украина, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Томаш Шмидт (судья)
В Польше заявили, что уехавший в Белоруссию судья много раз посещал Украину

Минобороны Польши: судья Шмидт несколько десятков раз посещал Украину

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт ранее несколько десятков раз посещал Украину, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире на портале "Рortal obronny".
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"Помимо визита в Белоруссию в 2023 году, заставляет задуматься целый ряд его визитов на Украину. Судья был на Украине несколько десятков раз в период с 2019 по 2023 год", - сказал Томчик.
По его словам, польские спецслужбы выезды судьи Шмидта за границу "никак не проверяли, и в этом проблема".
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
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Перед этим польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
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В миреБелоруссияПольшаУкраинаТомаш Шмидт (судья)
 
 
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