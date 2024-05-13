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Суд запретил объявления с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 14.05.2024
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12:26 13.05.2024 (обновлено: 00:02 14.05.2024)
https://ria.ru/20240513/sud-1945546077.html
Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"
Суд запретил объявления с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 14.05.2024
Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"
Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку "только для славян",... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T12:26
2024-05-14T00:02
москва
московский городской суд
солнцевский суд москвы
общество
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку "только для славян", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми", — отметили в суде. Суд признал запрещенными к распространению некоторые объявления, размещенные на сайтах bkrs.info (русскоязычный форум о Китае), castingy.ru (кастинги в Москве), meetplanet.ru и art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий).
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москва, московский городской суд, солнцевский суд москвы, общество, происшествия, россия
Москва, Московский городской суд, Солнцевский суд Москвы, Общество, Происшествия, Россия
Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"

Суд в Москве запретил распространение объявлений с пометкой "только для славян"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку "только для славян", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми", — отметили в суде.
Суд признал запрещенными к распространению некоторые объявления, размещенные на сайтах bkrs.info (русскоязычный форум о Китае), castingy.ru (кастинги в Москве), meetplanet.ru и art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий).
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