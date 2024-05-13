https://ria.ru/20240513/sud-1945546077.html

Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"

Суд запретил объявления с пометкой "только для славян" - РИА Новости, 14.05.2024

Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"

Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку "только для славян",... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T12:26

2024-05-13T12:26

2024-05-14T00:02

москва

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солнцевский суд москвы

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку "только для славян", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми", — отметили в суде. Суд признал запрещенными к распространению некоторые объявления, размещенные на сайтах bkrs.info (русскоязычный форум о Китае), castingy.ru (кастинги в Москве), meetplanet.ru и art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий).

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москва, московский городской суд, солнцевский суд москвы, общество, происшествия, россия