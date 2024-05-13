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В США на вечеринке с участием тысячи человек произошла стрельба

В США на вечеринке с участием тысячи человек произошла стрельба - РИА Новости, 13.05.2024

В США на вечеринке с участием тысячи человек произошла стрельба

Три человека погибли, 15 получили ранения в результате стрельбы на многолюдной уличной вечеринке в городе Стоктон, штат Алабама, сообщила местная полиция. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:40

2024-05-13T05:40

2024-05-13T05:40

алабама

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Три человека погибли, 15 получили ранения в результате стрельбы на многолюдной уличной вечеринке в городе Стоктон, штат Алабама, сообщила местная полиция. Гуляния, собравшие порядка тысячи человек, оказались омрачены перепалкой, как минимум один из участников которой открыл огонь по толпе. "В общей сложности 18 человек пострадали в результате инцидента. К сожалению, трое из них скончались от полученных ранений", - сообщило в социальных сетях управление шерифа округа Болдуин. Полицейские признали, что не располагают достаточными уликами, чтобы произвести аресты и начать юридическое преследование подозреваемых.

https://ria.ru/20240414/abc7-1939929414.html

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алабама, в мире