https://ria.ru/20240513/starlink-1945490031.html

Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX

Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX - РИА Новости, 13.05.2024

Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX

Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и исправно функционируют, сообщила их оператор – компания Илона Маска SpaceX. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:32

2024-05-13T05:32

2024-05-13T05:32

земля

сша

илон маск

spacex

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и исправно функционируют, сообщила их оператор – компания Илона Маска SpaceX. "Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в социальной сети Х. Маск ранее писал, что его спутниковая группировка испытывает большую нагрузку, когда в ночь на субботу Земли достигла случившаяся на солнце геомагнитная буря. Метеослужба США впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют почти шесть тысяч аппаратов Starlink, а число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.

https://ria.ru/20240512/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240214/starlink-1927378366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, сша, илон маск, spacex