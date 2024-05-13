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Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX - РИА Новости, 13.05.2024
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05:32 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/starlink-1945490031.html
Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX
Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX - РИА Новости, 13.05.2024
Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX
Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и исправно функционируют, сообщила их оператор – компания Илона Маска SpaceX. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:32
2024-05-13T05:32
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сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и исправно функционируют, сообщила их оператор – компания Илона Маска SpaceX. "Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в социальной сети Х. Маск ранее писал, что его спутниковая группировка испытывает большую нагрузку, когда в ночь на субботу Земли достигла случившаяся на солнце геомагнитная буря. Метеослужба США впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют почти шесть тысяч аппаратов Starlink, а число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
https://ria.ru/20240512/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240214/starlink-1927378366.html
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земля, сша, илон маск, spacex
Земля, США, Илон Маск, SpaceX
Все спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщили в SpaceX

SpaceX: все спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterФотография предзимнего шторма у юго-западных берегов Австралии, сделанная с борта МКС
Фотография предзимнего шторма у юго-западных берегов Австралии, сделанная с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Фотография предзимнего шторма у юго-западных берегов Австралии, сделанная с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и исправно функционируют, сообщила их оператор – компания Илона Маска SpaceX.
"Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в социальной сети Х.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Маск ранее писал, что его спутниковая группировка испытывает большую нагрузку, когда в ночь на субботу Земли достигла случившаяся на солнце геомагнитная буря. Метеослужба США впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют почти шесть тысяч аппаратов Starlink, а число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
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ЗемляСШАИлон МаскSpaceX
 
 
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