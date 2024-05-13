США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка
Экс-глава Всемирного банка: США и союзники подводят тех, кто от них зависит
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
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"Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn.
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По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов.
Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов.
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"Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер.
США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.