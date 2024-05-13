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США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка - РИА Новости, 13.05.2024
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19:25 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ssha-1945715903.html
США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка
США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка - РИА Новости, 13.05.2024
США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка
США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:25
2024-05-13T19:25
в мире
сша
африка
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn. По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов. Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов. "Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
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в мире, сша, африка
В мире, США, Африка
США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка

Экс-глава Всемирного банка: США и союзники подводят тех, кто от них зависит

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
«
"Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Бегство из Нигера: Америка теряет Африку
9 мая, 08:00
По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов.
Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов.
«
"Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер.
США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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