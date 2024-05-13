https://ria.ru/20240513/ssha-1945715903.html

США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка

США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка - РИА Новости, 13.05.2024

США подводят тех, кто от них зависит, считает экс-глава Всемирного банка

США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:25

2024-05-13T19:25

2024-05-13T19:25

в мире

сша

африка

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn. По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов. Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов. "Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240501/afrika-1943329623.html

сша

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в мире, сша, африка