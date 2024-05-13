https://ria.ru/20240513/spetssluzhby-1945532457.html

В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб

В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб - РИА Новости, 13.05.2024

В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб

Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:47

2024-05-13T11:47

2024-05-13T11:50

служба безопасности украины

фсб

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.Отмечается, что силовиками были установлены граждане Украины: Петровский Николай Николаевич, 19.11.1993 года рождения, Котов Сергей Анатольевич, 21.08.1972 года рождения, Козлов Иван Владимирович, 07.07.1988 года рождения, Арефьев Сергей Алексеевич, 08.09.1992 года рождения, и Заривный Александр Григорьевич, 17.12.1968 года рождения, которые собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции. Подчеркивается, что эти сведения использовались для корректировки ударов военизированных формирований Украины по позициям ВС РФ.Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене."Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. – сроком на 16 лет, Котову С.А. – сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. – сроком на 11 лет, Заривному А.Г. – сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240513/gosizmena-1945508468.html

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба безопасности украины, фсб, происшествия, республика крым