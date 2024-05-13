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В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб - РИА Новости, 13.05.2024
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11:47 13.05.2024 (обновлено: 11:50 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetssluzhby-1945532457.html
В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб
В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб - РИА Новости, 13.05.2024
В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб
Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:47
2024-05-13T11:50
служба безопасности украины
фсб
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.Отмечается, что силовиками были установлены граждане Украины: Петровский Николай Николаевич, 19.11.1993 года рождения, Котов Сергей Анатольевич, 21.08.1972 года рождения, Козлов Иван Владимирович, 07.07.1988 года рождения, Арефьев Сергей Алексеевич, 08.09.1992 года рождения, и Заривный Александр Григорьевич, 17.12.1968 года рождения, которые собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции. Подчеркивается, что эти сведения использовались для корректировки ударов военизированных формирований Украины по позициям ВС РФ.Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене."Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. – сроком на 16 лет, Котову С.А. – сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. – сроком на 11 лет, Заривному А.Г. – сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240513/gosizmena-1945508468.html
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
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служба безопасности украины, фсб, происшествия, республика крым
Служба безопасности Украины, ФСБ, Происшествия, Республика Крым
В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб

В Крыму пять агентов украинских спецслужб получили до 16 лет лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что силовиками были установлены граждане Украины: Петровский Николай Николаевич, 19.11.1993 года рождения, Котов Сергей Анатольевич, 21.08.1972 года рождения, Козлов Иван Владимирович, 07.07.1988 года рождения, Арефьев Сергей Алексеевич, 08.09.1992 года рождения, и Заривный Александр Григорьевич, 17.12.1968 года рождения, которые собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции. Подчеркивается, что эти сведения использовались для корректировки ударов военизированных формирований Украины по позициям ВС РФ.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.
"Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. – сроком на 16 лет, Котову С.А. – сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. – сроком на 11 лет, Заривному А.Г. – сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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Служба безопасности УкраиныФСБПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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