В Крыму вынесли приговоры пяти агентам украинских спецслужб
В Крыму пять агентов украинских спецслужб получили до 16 лет лишения свободы
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пятеро агентов украинских спецслужб осуждены в Крыму на сроки до 16 лет за передачу СБУ данных о российских войсках в зоне СВО, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовиками были установлены граждане Украины: Петровский Николай Николаевич, 19.11.1993 года рождения, Котов Сергей Анатольевич, 21.08.1972 года рождения, Козлов Иван Владимирович, 07.07.1988 года рождения, Арефьев Сергей Алексеевич, 08.09.1992 года рождения, и Заривный Александр Григорьевич, 17.12.1968 года рождения, которые собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции. Подчеркивается, что эти сведения использовались для корректировки ударов военизированных формирований Украины по позициям ВС РФ.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.
"Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. – сроком на 16 лет, Котову С.А. – сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. – сроком на 11 лет, Заривному А.Г. – сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.