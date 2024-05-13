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Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.05.2024
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:15
2024-05-13T13:15
2024-05-13T13:19
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики."Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Минобороны: группировка войск "Центр" уничтожила более 395 военных ВСУ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики.
"Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства", - сказали в министерстве.