https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945567845.html

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.05.2024

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:15

2024-05-13T13:15

2024-05-13T13:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики."Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность