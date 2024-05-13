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Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.05.2024
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13:15 13.05.2024 (обновлено: 13:19 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945567845.html
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.05.2024
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:15
2024-05-13T13:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики."Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Минобороны: группировка войск "Центр" уничтожила более 395 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 395 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой Народной Республики.
"Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства", - сказали в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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