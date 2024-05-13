https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944223266.html

Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром

Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром - РИА Новости, 13.05.2024

Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром

ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости оператор... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T02:00

2024-05-13T02:00

2024-05-13T02:32

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Барсик"."В последнее время ближние бои большая редкость, - продолжает оператор коптера. – Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона", - сказал он.Также он отметил, что отличительная особенность рельефа под Часовым Яром– довольно внушительные перепады высот. Некоторые позиции противника находятся выше российских на 70-80 метров, а местами достигают ста с лишним, что существенно осложняет продвижение. А центр города находится на высоте 250 метров над уровнем моря."Из-за такого рельефа бывает, что коптер залетает за холм, после чего с ним теряется связь. Хорошо, что есть специальная прошивка, благодаря которой "птица" автоматически поднимается на заданную высоту, где оператор вновь может поймать сигнал", - объясняет "Барсик".Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

часов яр

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часов яр, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины