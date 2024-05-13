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Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 13.05.2024 (обновлено: 02:32 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944223266.html
Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром
Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром - РИА Новости, 13.05.2024
Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром
ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости оператор... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:00
2024-05-13T02:32
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Барсик"."В последнее время ближние бои большая редкость, - продолжает оператор коптера. – Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона", - сказал он.Также он отметил, что отличительная особенность рельефа под Часовым Яром– довольно внушительные перепады высот. Некоторые позиции противника находятся выше российских на 70-80 метров, а местами достигают ста с лишним, что существенно осложняет продвижение. А центр города находится на высоте 250 метров над уровнем моря."Из-за такого рельефа бывает, что коптер залетает за холм, после чего с ним теряется связь. Хорошо, что есть специальная прошивка, благодаря которой "птица" автоматически поднимается на заданную высоту, где оператор вновь может поймать сигнал", - объясняет "Барсик".Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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часов яр, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Российский доброволец рассказал об особенностях боев под Часовым Яром

Оператор БПЛА "Барсик": ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Барсик".
«
"В последнее время ближние бои большая редкость, - продолжает оператор коптера. – Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона", - сказал он.
Также он отметил, что отличительная особенность рельефа под Часовым Яром– довольно внушительные перепады высот. Некоторые позиции противника находятся выше российских на 70-80 метров, а местами достигают ста с лишним, что существенно осложняет продвижение. А центр города находится на высоте 250 метров над уровнем моря.
"Из-за такого рельефа бывает, что коптер залетает за холм, после чего с ним теряется связь. Хорошо, что есть специальная прошивка, благодаря которой "птица" автоматически поднимается на заданную высоту, где оператор вновь может поймать сигнал", - объясняет "Барсик".
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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