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К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ - РИА Новости, 13.05.2024
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05:36 13.05.2024 (обновлено: 06:34 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/spetsnaz-1945490376.html
К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ
К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ - РИА Новости, 13.05.2024
К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ
Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, которые всю ночь стояли на акции протеста РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:36
2024-05-13T06:34
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, которые всю ночь стояли на акции протеста против закона об иноагентах, передаёт корреспондент РИА Новости. У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водометы и дополнительные бригады правоохранителей. На проспекте всю ночь проходила очередная акция протеста против законопроекта. В понедельник утром парламент должен провести заседание юридического комитета для рассмотрения законопроекта в третьем чтении. Ранее МВД Грузии сообщило, что грузинские правоохранители будут возбуждать уголовные дела в случае, если демонстранты, выступающие против закона об иноагентах, попытаются блокировать здание парламента.
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html
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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ

У парламента Грузии для вытеснения демонстрантов появились спецназ и спецтехника

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, которые всю ночь стояли на акции протеста против закона об иноагентах, передаёт корреспондент РИА Новости.
У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водометы и дополнительные бригады правоохранителей.
На проспекте всю ночь проходила очередная акция протеста против законопроекта. В понедельник утром парламент должен провести заседание юридического комитета для рассмотрения законопроекта в третьем чтении.
Ранее МВД Грузии сообщило, что грузинские правоохранители будут возбуждать уголовные дела в случае, если демонстранты, выступающие против закона об иноагентах, попытаются блокировать здание парламента.
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В миреГрузияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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