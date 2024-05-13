https://ria.ru/20240513/spetsnaz-1945490376.html

К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ

К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ - РИА Новости, 13.05.2024

К парламенту Грузии для вытеснения демонстрантов прибыл спецназ

Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, которые всю ночь стояли на акции протеста РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:36

2024-05-13T05:36

2024-05-13T06:34

в мире

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, которые всю ночь стояли на акции протеста против закона об иноагентах, передаёт корреспондент РИА Новости. У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водометы и дополнительные бригады правоохранителей. На проспекте всю ночь проходила очередная акция протеста против законопроекта. В понедельник утром парламент должен провести заседание юридического комитета для рассмотрения законопроекта в третьем чтении. Ранее МВД Грузии сообщило, что грузинские правоохранители будут возбуждать уголовные дела в случае, если демонстранты, выступающие против закона об иноагентах, попытаются блокировать здание парламента.

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

грузия

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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах