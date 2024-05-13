https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945691737.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ

Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ - РИА Новости, 13.05.2024

Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ

Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:35

2024-05-13T18:35

2024-05-13T18:56

снг

владимир путин

россия

москва

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере - это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

россия

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Наталья Макарова

снг, владимир путин, россия, москва, совет безопасности рф