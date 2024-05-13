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Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
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18:35 13.05.2024 (обновлено: 18:56 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945691737.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ
Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:35
2024-05-13T18:56
снг
владимир путин
россия
москва
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере - это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - отметил глава государства.
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снг, владимир путин, россия, москва, совет безопасности рф
СНГ, Владимир Путин, Россия, Москва, Совет Безопасности РФ
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ

Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить отношения с СНГ

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере - это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - отметил глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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