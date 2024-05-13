https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945691737.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ
Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:35
2024-05-13T18:35
2024-05-13T18:56
снг
владимир путин
россия
москва
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере - это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, москва, совет безопасности рф
СНГ, Владимир Путин, Россия, Москва, Совет Безопасности РФ
Путин предложил членам Совбеза обсудить отношения с СНГ
Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить отношения с СНГ