https://ria.ru/20240513/sovbez-1945626814.html
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу - РИА Новости, 13.05.2024
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу
Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:45
2024-05-13T15:45
2024-05-13T16:21
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе аппарата СБ."Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении. Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ.Президент России Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года.
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу на благо безопасности
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.
"Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении. Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ.
Президент России Владимир Путин
освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года.