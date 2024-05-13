https://ria.ru/20240513/sovbez-1945626814.html

Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу

Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу - РИА Новости, 13.05.2024

Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу

Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:45

2024-05-13T15:45

2024-05-13T16:21

россия

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе аппарата СБ."Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении. Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ.Президент России Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года.

https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html

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Кирилл Волков

россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф