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Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу - РИА Новости, 13.05.2024
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15:45 13.05.2024 (обновлено: 16:21 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/sovbez-1945626814.html
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу - РИА Новости, 13.05.2024
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу
Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:45
2024-05-13T16:21
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе аппарата СБ."Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении. Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ.Президент России Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года.
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html
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россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу

Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза за совместную работу на благо безопасности

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совета безопасности РФ за совместную работу на благо обеспечения национальной безопасности России, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.
"Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности РФ за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении. Встреча прошла в ситуационном центре СБ РФ.
Президент России Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, секретарем СБ назначен Шойгу, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Генерал армии, Герой России Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности РФ с 12 мая 2008 года.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Эксперт оценил вклад Патрушева в укрепление основ государства
12 мая, 23:36
 
РоссияНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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