https://ria.ru/20240513/smi-1945549449.html

На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков"

На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 13.05.2024

На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков"

На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, на этот пост назначили Михаила Драпатого,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:34

2024-05-13T12:34

2024-05-13T13:13

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, на этот пост назначили Михаила Драпатого, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"."Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", — сказал представитель группировки "Хортица".По информации агентства, Драпатый сменил Юрия Галушкина, который командовал группировкой "Харьков" с апреля этого года.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945511904.html

украина

россия

харьковская область

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, владимир зеленский