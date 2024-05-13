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На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 13.05.2024
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12:34 13.05.2024 (обновлено: 13:13 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/smi-1945549449.html
На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков"
На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков" - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков"
На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, на этот пост назначили Михаила Драпатого,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:34
2024-05-13T13:13
в мире
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харьковская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, на этот пост назначили Михаила Драпатого, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".&quot;Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск &quot;Харьков&quot;, — сказал представитель группировки &quot;Хортица&quot;.По информации агентства, Драпатый сменил Юрия Галушкина, который командовал группировкой "Харьков" с апреля этого года.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Владимир Зеленский
На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков"

На Украине Михаила Драпатого назначили командующим группировкой ВСУ "Харьков"

© Фото : Минобороны УкраиныГенерал Михаил Драпатый
Генерал Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Минобороны Украины
Генерал Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на Слобожанском направлении, на этот пост назначили Михаила Драпатого, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".
«

"Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", — сказал представитель группировки "Хортица".

Харьков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России
11 мая, 15:25
По информации агентства, Драпатый сменил Юрия Галушкина, который командовал группировкой "Харьков" с апреля этого года.
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Вчера, 12:03
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".
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В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ
Вчера, 10:16
 
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