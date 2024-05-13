https://ria.ru/20240513/smertnost-1945685755.html
Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, сообщили в Конгрессе
Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, сообщили в Конгрессе - РИА Новости, 13.05.2024
Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, сообщили в Конгрессе
Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, и без должного притока мигрантов население страны начнет сокращаться, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:09
2024-05-13T18:09
2024-05-13T18:25
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, и без должного притока мигрантов население страны начнет сокращаться, говорится в обнародованном в понедельник отчете Бюджетного управления американского Конгресса. "Согласно прогнозу управления, смертность с 2040 года превысит рождаемость. В результате в отсутствие иммиграции население начнет сокращаться", - говорится в докладе Бюджетного управления. Это федеральное учреждение в составе законодательного органа предоставляет Конгрессу экономическую информацию, оценки и прогнозы. Авторы документа считают, что совокупный государственный долг Соединенных Штатов в 2054 году достигнет 172% ВВП, при этом федеральная задолженность в ближайшие десять лет составит 116%. При этом еще в минувшем году управление прогнозировало, что объем госдолга к 2053 году достигнет 181% ВВП. В документе поясняется, что эксперты решили сократить ожидаемый показатель в связи с принятыми администрацией президента Джо Байдена шагами по стабилизации американской экономики.
https://ria.ru/20240512/ft-1945414013.html
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сша, джо байден, в мире
Смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, сообщили в Конгрессе
Бюджетное управление: смертность в США к 2040 году превысит рождаемость