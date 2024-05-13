https://ria.ru/20240513/skorost-1945520162.html

СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск

СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск - РИА Новости, 13.05.2024

СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск

В ВСУ шокированы скоростью продвижения российских войск в Харьковской области, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:00

2024-05-13T11:00

2024-05-13T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

волчанск

харьков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В ВСУ шокированы скоростью продвижения российских войск в Харьковской области, сообщает газета New York Times. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Украинский солдат, который проходит службу рядом с Харьковом, заявил New York Times, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне". Неназванный военный ВСУ добавил, что в связи с ситуацией в области они уже несколько дней не спали. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html

харьковская область

волчанск

харьков

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, волчанск, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины