https://ria.ru/20240513/skorost-1945520162.html
СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск
СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск
В ВСУ шокированы скоростью продвижения российских войск в Харьковской области, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:00
2024-05-13T11:00
2024-05-13T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В ВСУ шокированы скоростью продвижения российских войск в Харьковской области, сообщает газета New York Times. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Украинский солдат, который проходит службу рядом с Харьковом, заявил New York Times, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне". Неназванный военный ВСУ добавил, что в связи с ситуацией в области они уже несколько дней не спали. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, волчанск, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ шокировала скорость продвижения российских войск
NYT: ВСУ шокированы скоростью продвижения российских войск под Харьковом