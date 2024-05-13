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Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году
Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году - РИА Новости, 13.05.2024
Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году
Автопарк скорой помощи в Московской области пополнится в этом году 77 новыми машинами. Об этом 360.ru рассказал главврач Московской областной станции скорой... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:01
2024-05-13T19:01
2024-05-13T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Автопарк скорой помощи в Московской области пополнится в этом году 77 новыми машинами. Об этом 360.ru рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.Все новые автомобили будут оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать необходимую для спасения жизни помощь как на выезде, так и во время транспортировки. В машинах скорой размещены специальные аппараты ЭКГ, благодаря которым медики могут удаленно получить профессиональную консультацию кардиологов.По словам Маслова, стандарты оказания медпомощи модернизируются постоянно. В частности, для обеспечения безопасности персонала в этом году бригадам стали выдавать тревожные кнопки. Кроме того, в Подмосковье работникам скорой помогают финансово. В частности, компенсируют до 20 тысяч рублей в месяц в счет аренды жилья.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Автопарк скорой помощи в Московской области пополнится в этом году 77 новыми машинами. Об этом 360.ru
рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Все новые автомобили будут оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать необходимую для спасения жизни помощь как на выезде, так и во время транспортировки. В машинах скорой размещены специальные аппараты ЭКГ, благодаря которым медики могут удаленно получить профессиональную консультацию кардиологов.
По словам Маслова, стандарты оказания медпомощи модернизируются постоянно. В частности, для обеспечения безопасности персонала в этом году бригадам стали выдавать тревожные кнопки. Кроме того, в Подмосковье работникам скорой помогают финансово. В частности, компенсируют до 20 тысяч рублей в месяц в счет аренды жилья.