https://ria.ru/20240513/skoraya-1945703697.html

Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году

Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году - РИА Новости, 13.05.2024

Скорая помощь Подмосковья получит еще 77 машин в 2024 году

Автопарк скорой помощи в Московской области пополнится в этом году 77 новыми машинами. Об этом 360.ru рассказал главврач Московской областной станции скорой... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:01

2024-05-13T19:01

2024-05-13T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Автопарк скорой помощи в Московской области пополнится в этом году 77 новыми машинами. Об этом 360.ru рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.Все новые автомобили будут оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать необходимую для спасения жизни помощь как на выезде, так и во время транспортировки. В машинах скорой размещены специальные аппараты ЭКГ, благодаря которым медики могут удаленно получить профессиональную консультацию кардиологов.По словам Маслова, стандарты оказания медпомощи модернизируются постоянно. В частности, для обеспечения безопасности персонала в этом году бригадам стали выдавать тревожные кнопки. Кроме того, в Подмосковье работникам скорой помогают финансово. В частности, компенсируют до 20 тысяч рублей в месяц в счет аренды жилья.

https://ria.ru/20240507/meduchrezhdeniya-1944520863.html

московская область (подмосковье)

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

московская область (подмосковье)