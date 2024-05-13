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Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 13.05.2024 (обновлено: 00:32 14.05.2024)
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о критической ситуации на Украине и призвал усилить поставки военной помощи Киеву. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T21:39
2024-05-14T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
петтери орпо
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о критической ситуации на Украине и призвал усилить поставки военной помощи Киеву. "Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность. Нам нужно действовать сейчас же", — сказал он на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. По словам Орпо, Европе необходимо усилить военную помощь Киеву, поскольку ситуация на поле боя критическая. Он добавил, что Финляндия уже согласовала выделение 24-го пакета военной помощи Украине, однако не уточнил, что в него войдет. Предыдущий пакет на 188 миллионов евро был направлен в начале апреля. Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро, отметил премьер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта. Москва также неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, украина, россия, киев, петтери орпо, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Петтери Орпо, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине

Премьер Финляндии счел критической ситуацию на Украине, призвав усилить поставки

© AP Photo / Sergei GritsПеттери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Петтери Орпо. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о критической ситуации на Украине и призвал усилить поставки военной помощи Киеву.
«
"Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность. Нам нужно действовать сейчас же", — сказал он на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 09:25
По словам Орпо, Европе необходимо усилить военную помощь Киеву, поскольку ситуация на поле боя критическая. Он добавил, что Финляндия уже согласовала выделение 24-го пакета военной помощи Украине, однако не уточнил, что в него войдет. Предыдущий пакет на 188 миллионов евро был направлен в начале апреля.
Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро, отметил премьер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2024Посмотреть
Москва также неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевПеттери ОрпоВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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