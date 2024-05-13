https://ria.ru/20240513/sirius-1945647170.html

В России разрабатывают новый метод диагностики возрастных заболеваний

В России разрабатывают новый метод диагностики возрастных заболеваний - РИА Новости, 13.05.2024

В России разрабатывают новый метод диагностики возрастных заболеваний

Ученые университета "Сириус" разрабатывают новый метод диагностики возрастных и онкологических заболеваний с использованием камчатских бактерий, выдержанных в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:36

2024-05-13T16:36

2024-05-13T16:36

наука

россия

камчатка

российский научный фонд

общество

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СИРИУС, 13 мая – РИА Новости. Ученые университета "Сириус" разрабатывают новый метод диагностики возрастных и онкологических заболеваний с использованием камчатских бактерий, выдержанных в экстремальных условиях, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. По мнению ученых университета, дефицит витамина B12, который чаще наблюдается у пожилых людей, повышает риск возрастных заболеваний и нарушений психики. Команда научного центра трансляционной медицины под руководством старшего научного сотрудника Никиты Кульдюшева, окончившего немецкий университет, создает неинвазивный молекулярный инструмент для количественного измерения витамина B12 в клетках. "Молодые ученые научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" создают генетически кодируемый биосенсор витамина В12 для повышения эффективности сенесенс-зависимых стратегий лечения онкологических и возрастных заболеваний. Камчатские бактерии, чей белок адаптировался к экстремальным температурам горячих источников, помогут выявить стареющие клетки организма. Исследование молодых ученых поддержано Российским научным фондом", - рассказали в университете. Поясняется, что с целью получения нового молекулярного инструмента для неразрушительного измерения витамина B12, планируется использовать связывающий белок, который создан самой природой. Микробы, не синтезирующиеся самостоятельно, импортируют из окружающей среды при помощи В12-связывающего белка, который находится в клеточной мембране бактерий. В него ученые интегрируют флуоресцентные белки (семейство белков, поглощающих свет). Так создается конструкция, которая с помощью силы света определяет концентрацию витамина В12 в организме человека, указывая на его недостаточность. По мнению Кульдюшева, для испытания необходимо использовать белки, привыкшие к экстремальным условиям, поскольку высокая температура, к которой привыкли бактерии, даст наибольшую вероятность того, что белки в организме человека останутся функциональными продолжительное время. "Мы получили из Всероссийской коллекции микроорганизмов ряд микробов, живущих на территории РФ. Это представитель царства архей Thermogladius calderae, обитающий в наземном горячем источнике кальдеры вулкана Узон на Камчатке при температуре 85 градусов, бактерии Fervidicoccus fontis из близкого источника и Fervidobacterium riparium из горячего источника острова Кунашир Курильских островов, живущие при температуре 65-70 градусов", - приводятся в релизе университета слова Кульдюшева. Сейчас команда университета проверяет данные белки и их способность связывать В12, в ближайшее время учёные получат первый прототип флуоресцентного молекулярного инструмента для измерения витамина В12 в клетках.

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

https://ria.ru/20240327/goltsy-1936069867.html

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россия, камчатка, российский научный фонд, общество