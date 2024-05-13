https://ria.ru/20240513/signal-1945494957.html

Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО

Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО - РИА Новости, 13.05.2024

Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО

Читатели британского таблоида The Daily Mail иронично отреагировали на публикацию об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые издание... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:32

2024-05-13T07:32

2024-05-13T07:32

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail иронично отреагировали на публикацию об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые издание назвало "демонстрацией силы" в адрес президента России Владимира Путина.Как говорится в статье, в ходе учений 82 британских и 60 американских военнослужащих десантировались с трех транспортных самолетов C-17."Восемьдесят два бордовых берета? Не лучше ли им было лопать резиновые лодки (на которых в Британию прибывают мигранты. — ред.) во Франции?" — задался вопросом пользователь GoldAuroraStage."Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? Могу представить, что русские очень обеспокоены", — написал ZigCOM."Ого, 82 британских солдата, другими словами, половина наших вооруженных сил!" — съязвил geegeebg."Восемьдесят два британских солдата и 60 американских военнослужащих — мощная демонстрация силы? Держу пари, что сотни тысяч российских солдат оцепенели", — пошутил Onaboat."Они рановато. Месяц гордости ЛГБТ* будет в следующем месяце", — заметил Jokui Jaso."У меня в саду висит большое осиное гнездо. Собираюсь сильно ударить по нему палкой. Покажу им, кто здесь хозяин", — сыронизировал Bill the Boomer.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240513/drony-1945486810.html

https://ria.ru/20240511/ucheniya-1945254748.html

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россия

великобритания

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в мире, эстония, россия, владимир путин, нато, великобритания, сша