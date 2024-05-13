https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945601286.html

МИД Швейцарии назвал нейтралитет страны исключительно военным

МИД Швейцарии назвал нейтралитет страны исключительно военным - РИА Новости, 13.05.2024

МИД Швейцарии назвал нейтралитет страны исключительно военным

Швейцария считает, что ее нейтралитет носит исключительно военный характер и не мешает ей осуждать Россию из-за конфликта на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:54

2024-05-13T14:54

2024-05-13T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

швейцария

мид швейцарии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9edbe5ad7efc4036ba2dfd272c03ab6c.jpg

ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария считает, что ее нейтралитет носит исключительно военный характер и не мешает ей осуждать Россию из-за конфликта на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Ранее в понедельник и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине. По его словам, конференция по Украине сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. "Напомним, что Швейцария постоянно нейтральна. Основой швейцарского нейтралитета является закон о нейтралитете, который основан на Гаагских конвенциях 1907 года. Закон о нейтралитете применяется в военной области. Однако быть нейтральным не означает быть безразличным. Швейцария решительно осуждает агрессию России против Украины", - сказал он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022817.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, швейцария, мид швейцарии