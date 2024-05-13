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Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 13.05.2024 (обновлено: 14:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945571083.html
Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии
Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии - РИА Новости, 13.05.2024
Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии
Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:36
2024-05-13T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
швейцария
россия
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ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Ранее в понедельник и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине. По его словам, конференция по Украине сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России."Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Организуя эту первую конференцию, Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Альтернативой было бы ничего не делать, и это не вариант для Швейцарии", - сказал он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html
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в мире, украина, москва, швейцария, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Швейцария, Россия
Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии

МИД Швейцарии: Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее в понедельник и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине. По его словам, конференция по Украине сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
6 мая, 13:45
"Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Организуя эту первую конференцию, Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Альтернативой было бы ничего не делать, и это не вариант для Швейцарии", - сказал он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Сенатор назвал переговоры по Украине без участия России фикцией
12 мая, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваШвейцарияРоссия
 
 
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