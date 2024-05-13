https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945571083.html

Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии

Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии - РИА Новости, 13.05.2024

Мир на Украине невозможен без России, заявили в МИД Швейцарии

Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:36

2024-05-13T13:36

2024-05-13T14:42

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ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Ранее в понедельник и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине. По его словам, конференция по Украине сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России."Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Организуя эту первую конференцию, Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Альтернативой было бы ничего не делать, и это не вариант для Швейцарии", - сказал он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

https://ria.ru/20240512/peregovory-1945328972.html

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