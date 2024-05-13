https://ria.ru/20240513/shpionazh-1945481455.html
Подозреваемый в шпионаже житель Приморья раскаялся и попросил прощения
Подозреваемый в шпионаже житель Приморья раскаялся и попросил прощения - РИА Новости, 13.05.2024
Подозреваемый в шпионаже житель Приморья раскаялся и попросил прощения
Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, раскаялся и попросил прощения за... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:06
2024-05-13T02:06
2024-05-13T02:07
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, раскаялся и попросил прощения за свои действия. Ранее представитель приморского главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в УФСБ. На видеозаписи, предоставленной агентству региональным управлением ФСБ России, задержанный заявил о понимании того, что информация, которую он собирал и передавал, могла быть использована "против Вооруженных сил Российской Федерации". "Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня", - заявил мужчина. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил агентству, что фигурант - житель Владивостока - вышел на военную разведку Украины по собственной инициативе под воздействием их пропаганды, к вооруженным силам не имеет отношения. Это уже третий житель Приморья, задержанный за шпионаж за последнее время. Ранее по подозрению в шпионаже на военную разведку Украины арестовали рабочего из Владивостока, который по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". В апреле за тайное сотрудничество с украинскими националистами был задержан еще один житель Приморья. На допросе, видеозапись которого региональное управление ФСБ предоставило РИА Новости, он признал вину, заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Уголовное дело возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".
https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html
https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html
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Специальная военная операция на Украине
Подозреваемый в шпионаже житель Приморья раскаялся и попросил прощения
Житель Владивостока, подозреваемый в шпионаже, раскаялся и попросил прощения
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, раскаялся и попросил прощения за свои действия.
Ранее представитель приморского главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в УФСБ.
На видеозаписи, предоставленной агентству региональным управлением ФСБ России, задержанный заявил о понимании того, что информация, которую он собирал и передавал, могла быть использована "против Вооруженных сил Российской Федерации".
"Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня", - заявил мужчина.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил агентству, что фигурант - житель Владивостока - вышел на военную разведку Украины по собственной инициативе под воздействием их пропаганды, к вооруженным силам не имеет отношения.
Это уже третий житель Приморья, задержанный за шпионаж за последнее время. Ранее по подозрению в шпионаже на военную разведку Украины арестовали рабочего из Владивостока, который по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена".
В апреле за тайное сотрудничество с украинскими националистами был задержан еще один житель Приморья. На допросе, видеозапись которого региональное управление ФСБ предоставило РИА Новости, он признал вину, заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Уголовное дело возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".